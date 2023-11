Nielsen fikk bakoversveis av hjemmedebuten: – Noe jeg ikke har opplevd før

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Vålerengas nye back landet på Gardermoen i 15.00-draget på onsdag, og har allerede rukket å få med seg seier både mot Sparta i Sarpsborg og hjemme mot Storhamar lørdag kveld. 26-åringen som snart har bursdag, synes det har vært kjekt å bli kastet rett inn i kamprytmen.

– Ting har skjedd ganske kjapt etter at jeg landet på onsdag, og jeg merker at jeg har spilt to kamper på tre dager nå. Men jeg vil heller at det skal være sånn enn at jeg skal sitte på gjerdet og vente, og ikke gjøre noe. Derfor er jeg glad for at jeg fikk lov til å gå rett inn på laget og spille kamper med en gang, forteller Nielsen til Dagsavisen.

Skryter av atmosfæren

Kanadieren fra Red Deer i Alberta sier at det har vært litt utfordrende med tidsforskjellen og alt som har skjedd, men at han bare har prøvd å gjøre det beste ut av ting.

– Til syvende og sist har jeg kommet hit for å spille hockey. Det er det samme spillet jeg har spilt hele livet, selv om det nå er med nye spillere i en ny liga og et nytt land. Alle jeg spiller med er gode spillere, så det har gått fint å komme inn i laget når alle har vært så inkluderende og tatt meg imot på en så god måte. At vi har vunnet de to første kampene etter jeg kom hit, hjelper også på, så vi får håpe det fortsetter sånn, sier backen og smiler.

I debuten mot Sparta var han Vålerengas mest utviste spiller, og mot Storhamar noterte han seg for sitt første målpoeng i hjemmedebuten. Så Nielsen har allerede rukket å gjøre seg bemerket i VIF-drakta, og synes det var stor stas å få hjemmedebuten foran et fullsatt Jordal Amfi lørdag kveld.

– Det var kult å få hjemmedebuten i en sånn kamp, og det å se så mange fans som holder på hele kampen og lager så bra liv er noe jeg aldri har vært med på før. Jeg har spilt viktigere og større kamper tidligere, men det her var kanskje en av de bedre jeg har spilt med tanke på publikum og det livet som var gjennom kampen siden jeg vant Calder Cup (AHL-sluttspillet). Det var veldig kjekt å få med seg, sier han og legger til:

– Atmosfæren var veldig bra. Du har ikke en sånn type atmosfære hjemme i USA hvis du ikke deltar i sluttspillet, så det at vi også har det i vanlige kamper her er veldig kult. Forhåpentligvis får vi flere sånne kamper, med bra liv fra publikum og tre poeng til oss, forteller Nielsen.

– Fått en «grymt» bra start

Hovedtrener Fredrik Andersson er veldig fornøyd med det han har sett av nysigneringen de første kampene.

– Andrew har fått en «grymt» bra start, og har de ferdighetene vi har savnet i backkorpset vårt. Han er ingen flashy spiller, men tar riktige beslutninger på isen, er stor og sterk og kan spille tøft om han trenger det. Han kommer bare til å bli bedre med tiden, sier Andersson som er imponert over nivået.

– Han har håndtert tidsforskjellen på en god måte, og tatt nivået med et nytt spillesystem og nye kompiser i en ny liga på en veldig god måte. Det er et tegn på en veldig profesjonell spiller.

Selv gir Nielsen mye av æren for akkurat det til lagkameratene.

– Jeg visste ikke så mye om klubben før jeg kom hit, men jeg hadde hørt om ligaen og snakket med et par kompiser som har spilt her. Bortsett fra det er det en helt ny erfaring for meg, og så langt har det overgått alle forventingene jeg hadde. Vålerenga er en førsteklasses klubb både på og utenfor isen, der alle bærer drakta med stolthet og går i krigen for å vinne. Det gjør det lettere for meg også å gi alt for lagkameratene, klubben og byen når alle på laget har den samme innstillingen, forteller VIF-backen.

Andrew Nielsen har spilt to kamper på tre dager etter at han landet i Norge på onsdag, og æren for at det har gått såpass bra gir han til Tobias Breivold og resten av lagkameratene. (Oskar Wikestad)

Gleder seg til å utforske Oslo

I den første kampen ble han Vålerengas mest utviste, og Nielsen kommer med et rykte på seg for å være en som tar mange utvisningsminutter.

– Jeg er en hardtspillende toveisspiller som liker å spille fysisk på begge sider av pucken. For meg blir det viktig å finne den linja, slik at jeg ikke krysser den for ofte og blir sittende for mye utvist. Det blir en prosess der jeg må venne meg til hvordan den biten av spillet er her i Norge, sier Nielsen.

Etter lørdagens kamp mot Storhamar er det nå Comet som venter på tirsdag, før Vålerenga får en liten pause. Den skal 26-åringen benytte seg av.

– Det blir godt å få noen dager fri etter kampen mot Comet, der jeg kan finne meg litt mer til rette og utforske byen. Så langt har jeg ikke fått sett så veldig mye eller gjort så veldig mye i Oslo, så det skal bli gøy å bli litt bedre kjent med mine nye omgivelser, før vi gyver løs på den neste delen av sesongen inn mot jul, forteller han.

