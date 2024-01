Serieleder Storhamar ilagt overgangsnekt av ishockeyforbundet

Klubben fikk fredag formell beskjed om vedtaket, skriver Hamar Arbeiderblad. Lokalavisen skriver at ytterligere to klubber i eliteserien har fått samme beskjed.

– Det er helt fair. Vi var underlagt en handlingsplan, og var klar over at dette kunne komme, sier Storhamars styreleder Njål Berge til HA.

18. desember fikk Storhamar beskjed om at de måtte dokumentere hvordan de skulle nå sine økonomiske mål. Dokumentasjonen inneholdt imidlertid enkelte mangler, og klubben har dermed fått overgangsnekt.

Den kan oppheves dersom nødvendig dokumentasjon er på plass, opplyser Norges ishockeyforbunds generalsekretær Petter Salsten til lokalavisen.

– Storhamar har redegjort for et ansvarlig lån, men dokumentasjonen de sendte inn hadde noen mangler som NIHF krever at er på plass for å få dette godkjent, forklarer Salsten til HA.

Storhamar møter serietoer Vålerenga i et utsolgt Jordal amfi lørdag.