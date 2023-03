Vålerenga-backene etter seieren: – Vi er best fem mot fem

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Vålerenga utlignet til 1-1 i kamper i kveld etter å ha slått Storhamar på Jordal Amfi. Det ble en ny jevn kamp med lite mål, som har blitt normalen mellom lagene denne sesongen. Etter at Mathis Olimb satt 2-0 sent i første periode tok det lang tid før det ble nettsus igjen. Patrick Thoresen reduserte i powerplay med fem minutter igjen. Vålerenga var altså ikke mange minuttene fra å holde nullen mot Storhamar for første gang denne sesongen.

– Totaldominerer

– Det er synd vi slipper inn et i powerplay der, men sånt skjer. Vi spiller en bra kamp, holder tett og slipper dem ikke til noe særlig store sjanser, sier Joachim Lunde Hermansen til Dagsavisen. Det ble mye istid på han, og sammen med Villiam Strøm utgjorde han en backduo, i Mark Auks skadefravær.

Strøm er enig i backkollegaen.

– I dag totaldominerer vi i første periode før det bølger litt etter hvert. Vi er veldig disiplinerte lenge, Mitch (Gillam) står en bra kamp og vi er solid defensivt. Mot slutten er vi litt passive og det er bare unødvendig å slippe dem inn i kampen der. De fighter for livet, men vi hadde god kontroll selv om det lever helt inn, sier han til Dagsavisen.

[ Vålerenga slo tilbake mot Storhamar (+) ]

Håper på flere tette kamper

Det har vært jevnt og målfattig i alle oppgjørene mellom Vålerenga og Storhamar denne sesongen. Ikke overraskende har den tendensen fortsatt i sluttspillet. Villiam Strøm tror på mange flere kamper.

– Vi må forberede oss på en lang serie. Oppgjørene mellom oss tilsier at det blir det. Så da blir det desto viktigere å gjøre så lite feil som mulig. Vi håper det blir samme kampbilde på torsdag for jeg mener vi har vært best i de to første. Vi har mer energi enn dem fem mot fem. Det handler om å ta vare på sjansene våres og så ri av den stormen som vil komme, sier trønderbacken.

– Dette kan ende veldig bra dersom det samme kampbildet gjentar seg fremover. Nå må vi prøve å ta en match oppe i Hamar så har vi alt i våre hender, avslutter Joachim Lunde Hermansen.

Neste kamp er i Hamar torsdag. Pucken droppes 19:00. Neste oppgjør i Jordal Amfi er på lørdag, med kamptidspunkt 16:00.

[ Røymark og Vålerenga sikter seg inn på finaleplass: – Vær vår sjette spiller (+) ]

---

Kampfakta

Ishockey NM-sluttspillet menn tirsdag, semifinaler:

Vålerenga – Storhamar 2-1 (2-0, 0-0, 0-1)

Mål:

1. periode: 1-0 (2.57) Mika Partanen (Tobias Lindström), 2-0 (18.48) Mathis Olimb (Tommi Taimi, Partanen).

2. periode: Ingen.

3. periode: 2-1 (55.38) Patrick Thoresen (Peter Quenneville, David Jonathan Booth).

Utvisninger: Vålerenga 5 x 2 min., Storhamar 5 x 2 min.

---