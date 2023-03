Røymark og Vålerenga sikter seg inn på finaleplass: – Vær vår sjette spiller

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Etter et knepent tap i første semifinalekamp på Hamar, var Vålerenga-spillerne på is for en relativt lett økt mandag. Dagen ble brukt til restitusjon og videoanalyse, for å finne ut hvordan man skal slå Storhamar i kampene som kommer denne uka.

– Vi kommer godt i gang, får det første målet og dominerer i starten. Vi har også gode muligheter for å øke ledelsen, men så kommer det en sjuminutters periode mot slutten av den andre perioden der vi pådrar oss dumme utvisninger, som gjør at de får momentet i kampen. Da klarer vi ikke å være sterke nok foran mål, og det gjør at vi taper kampen, er trener Fredrik Anderssons oppsummering.

VIF-trener Fredrik Andersson samlet sine spillere til en lett restitusjonsøkt dagen etter tapet i første semifinale mot Storhamar. (Pål Karstensen)

To punkter for VIF-suksess

Både VIF-treneren og kaptein Martin Røymark er imidlertid fornøyd med innsatsen, og hvor mange sjanser de skapte, slik at det ikke er behov for å gjøre radikale endringer for å få has på en motstander de ikke har slått borte siden 8. mars 2022.

– Det er småting vi kunne gjort bedre som kunne gitt oss flere mål, og vippet kampen vår vei. Vi har flere skudd i stolpen og i tverrliggeren, og det er en helt jevn match. Med litt mer kvalitet i siste pasningen og litt mer trøkk foran begge mål, så kunne vi tatt den ene seieren vi trenger der allerede på første forsøk, sier kaptein Røymark til Dagsavisen.

Trener Andersson peker på to ting som gjør at de taper den første kampen, og hva de må gjøre for å rette opp i det til resten av serien.

– Vi må få orden på disiplinen. Vi pådrar oss for mange utvisninger, som koster krefter. Det må vi luke bort. Vi skal spille hardt og tøft, men vi må gjøre det med smartness og holde oss på banen. Nummer to er at vi må vinne duellene foran begge mål. Vinner vi de kampene kommer vi til å score flere mål selv, og forsvare oss bedre og det er der kampene avgjøres. Vi har mer enn nok sjanser for å vinne den første kampen, men dessverre taper vi de viktige kampene på banen, sier han.

Vålerenga-trener Fredrik Andersson har analysert tapet for Storhamar, og kommet fram til to punkter som laget må forbedre om de skal klare å ta borteseieren på Hamar som behøves for å nå finalen. (Pål Karstensen)

Fra 500 til 5000 VIF-fans

I år har alle fire kampene i CC Amfi endt med tap, inkludert den første semifinalen. Slik forklarer VIF-treneren hvorfor Storhamar er så vanskelige å slå på bortebane.

– Det er en stor forskjell på det å spille på stor eller liten bane. Det blir en litt annen type ishockey, der man må flytte pucken på litt andre måter siden det er større flater å dekke, og man må også gjøre litt bedre vurderinger i forsvar. Storhamar har nok en fordel der, siden de spiller mange kamper på større bane enn det vi gjør som har mindre rink enn Storhamar, sier Andersson.

Mot Storhamar hadde Vålerenga 500 tilskuere i ryggen, mens det i kamp to på Jordal blir 5000 tilskuere som heier på Vålerenga.

– Hjemmebanefordelen er veldig stor. Det er ikke til å komme unna det. Du får mye ekstra energi bare av at 5000 heier på deg, og som spiller vil man både vise seg fram og ofre seg litt ekstra for hjemmefansen. Den støtten vi får fra tribunen betyr utrolig mye for å få den lille ekstra energien man trenger for å vinne så jevne kamper, sier VIFs svenske hovedtrener og fortsetter:

– Jeg mener vi kommer nærmere og nærmere å slå dem på Hamar, og det må vi også for å gå til finalen. Det har vi selvsagt tenkt til, og med den utviklingen jeg har sett i de kampene vi har spilt i CC Amfi har jeg god tro på at vi kan klare det. Jeg har tro på at det blir en lang og jevn semifinaleserie, der målet vårt naturligvis er å gå til finalen, sier Andersson.

Ber om publikums støtte

Både han og kaptein Røymark har følgende oppfordring å komme med foran første hjemmekamp tirsdag.

– Jeg håper at vi kan by på god underholdning og vinne for de som møter opp her hjemme. Dere skal vite at dere betyr utrolig mye for oss. Supporterne våre kommer til å være den sjette spilleren vår på isen, som gjør at vi kommer til å vinne kampen mot Storhamar. Derfor håper jeg at alle tar turen til Jordal og heier oss fram, sier Andersson.

– Vi setter pris på at dere stiller opp for oss hver eneste kamp, og det har dere virkelig gjort så langt denne sesongen. Vi får ekstra mye energi av å ha dere i ryggen, og med full kok på tribunen skal vi gi det vi kan for å gi dere en seier, forteller Røymark.

VIF-trener Fredrik Andersson og kaptein Martin Røymark gleder seg til å spille foran fullsatt Jordal Amfi. (Pål Karstensen)

Til den kampen er det mulig Vålerenga må klare seg uten Mark Auk, som skadet seg i første kamp mot Storhamar. Sander Thoresen og Stian Solberg er definitivt ute.

– Med Mark må vi bare vente på svar, og høre hva det medisinske apparatet sier etter at alle bildene er tatt og undersøkelsene er gjennomført. Vi håper selvsagt at han kan bli med, men vårt håp står ikke og faller på en enkelt person. Mark er en viktig spiller for oss, men Joachim Hermansen har mange av de samme kvaliteten, bærer puck og går bra på skøyter, og kan fylle den rollen Mark har, sier Andersson og fortsetter:

– Sander ser vi an litt dag for dag, men jeg tror ikke vi har han med oss før tidligst til helgen. Stian hadde sin første trening med oss i dag (mandag) på lenge. Der må vi ta det litt rolig i starten, før vi håper at han kan være med for fullt om 1–2 uker, avslutter VIF-trener Fredrik Andersson.

Drop for kamp to i semifinaleserien mellom Vålerenga og Storhamar er tirsdag kveld klokken 19.00.

