Vålerenga slo tilbake – seiret i første hjemmekamp

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Det står dermed 1-1 i kamper etter at lagene har vunnet hver sin kamp på hjemmebane. Vålerenga fortjente denne seieren etter en god første periode som ble fulgt opp av en kollektiv solid defensiv jobb. Men som det har vært i alle oppgjørene lagene imellom denne sesongen, det ble jevnt, fysisk og målfattig.

Vålerenga kom ut i hundre, som Jørgen Karterud selv sa, og tok ledelsen etter tre minutter ved Mika Partanen. Mot slutten av perioden fikk de fire minutter i powerplay og Mathis Olimb doblet ledelsen. Andre periode ble målløs og det ble nesten den tredje også. Patrick Thoresen reduserte med fem minutter igjen, men det ble bare et trøstemål.

Fredrik Andersson og Martin Røymark har vært klare på betydningen av et engasjert hjemmepublikum. Det kan heve energinivået til spillerne på isen og fungere som en sjette mann på isen. Det hjelper når laget begeistrer i tillegg.

– Vi kom ut i hundre, sa Jørgen Karterud til Glenn Jensen i første pause. Det var usikkert om Mark Auk ville rekke kampen, det gjorde han ikke.

Vålerengas Jørgen Karterud i aksjon mot Storhamar. (Oskar Wikestad)

– Joachim Hermansen har mange av de samme kvalitetene, sa Fredrik Andersson. Hermansen utgjorde backduo med Villiam Strøm i tredjerekka.

En kombinasjon av et heltent Vålerenga og et samstemt Jordal Amfi ga en innholdsrik start på oppgjøret. Storhamars Sverre Rønningen ble sendt i boksen etter åtte sekunder, VIF fikk et tidlig overtall, men Didrik Svendsen valgte å ta igjen. Dermed ble det fire mot fire de første to minuttene. Ikke at det senket tempoet. Jørgen Karterud scoret nesten alene med keeper, rett etter måtte Mitch Gillam i aksjon med en refleksredning.

– Vi er bohemene fra øst, sang klanen. Og da sangen var over scoret Mika Partanen. Han styrte pucken i mål etter et godt, og fysisk, forarbeid av Andreas Martinsen.

Fire minutter overtall

Det var også det store høydepunktet lenge i første periode. Det ventet en lang fase med lite sjanser en del stopp i spillet. VIF kom seg unna med et undertall. Med 16 minutter og 11 sekunder spilt kom periodens vendepunkt. Etter en videosjekk fikk Patrick Thoresen to pluss to minutter og ble sendt i boksen. Vålerenga spilte dermed resten av perioden i overtall, eller frem til de scoret. De tok seg tid og var tålmodige i bearbeidinga. De holdt lenge på pucken og hindret Storhamar i å bytte. Til slutt åpnet den riktige muligheten seg, Mathis Olimb scoret fra fire meter.

Som forventet kom Storhamar ut med et jagende blikk i andre periode. Vålerenga havnet litt på defensiven og med to utvisninger etter hverandre ble det et lite momentum for gjestene fra Hamar. Her var de nære å score, men Vålerenga viste også hvorfor de var det gjerrigste laget i undertall denne sesongen. Det er ikke lett å score på dem til tross for at de er fire menn på isen.

De kom seg unna denne prøvelsen og resten av perioden handlet det om å unngå flere utvisninger. Det er viktig for å fordele istid på alle rekkene og ikke slite seg ut. Storhamar holdt seg også unna boksen og med to disiplinerte forsvar ble det få sjanser ut denne perioden. Men det kom én gigantisk Storhamar-sjanse i det siste minuttet. Martin Rønnild kom så alene at det så ut som et straffeslag. Avslutningen mot Mitch Gillam var uhyre svak, nesten halvmeteren utenfor.

Annullert scoring

Det luktet ikke scoring i starten av siste periode, derfor var Storhamars nettkjenning desto mer overraskende. Det var en forvirrende situasjon der det var to høye køller foran Mitch Gillam. Pucken spratt oppå en av disse og dalte inn i nettet bak en forfjamset Gillam. Det ble en lang videosjekk av scoringen, og til slutt falt hoveddommerne på avgjørelsen om å underkjenne den.

Det var et viktig øyeblikk i kampen der Storhamar lette etter en vei tilbake. Vålerenga ledet stadig med to mål og en redusering ville blåst nytt liv i denne kampen. Det fortsatte med et lite spillemessig overtak for gjestene, men Vålerenga hadde god kontroll. Det var generelt få skudd i perioden. Jørgen Karterud, Martin Røymark og Thomas Olsen snuste på overganger.

Sen redusering

Laget holdt seg også unna boksen, helt frem til de siste fem minuttene. Da fikk Storhamar en siste sjanse til å kjempe seg inn i kampen. Når kombinasjonene sitter i førsterekka blir det farlig. Patrick Thoresen prikket inn reduseringen ved bakre stolpe og plutselig var det game on, med fire minutter igjen på klokka. Gjestene tok timeout og keeperen ut av buret, men det ble ikke panisk før i det siste minuttet. Tiden rant ut og Jordal Amfi kunne puste lettet ut.

Det er mange som har spådd en lang semifinaleserie og de ser ut til å få rett. To oppskriftsmessige hjemmeseire har blitt levert, det står 1-1 i kamper og det er status quo før neste oppgjør i CC-amfi på torsdag.

Vålerengas Sebastian Johansen i aksjon mot Storhamar. (Oskar Wikestad)

Kampfakta

Ishockey NM-sluttspillet menn tirsdag, semifinale:

Vålerenga – Storhamar 2-1 (2-0, 0-0, 0-1)

Mål:

1. periode: 1-0 (2.57) Mika Partanen (Tobias Lindström), 2-0 (18.48) Mathis Olimb (Tommi Taimi, Partanen).

2. periode: Ingen.

3. periode: 2-1 (55.38) Patrick Thoresen (Peter Quenneville, David Jonathan Booth).

Utvisninger: Vålerenga 5 x 2 min., Storhamar 5 x 2 min.

