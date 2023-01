Nå er den tidligere NHL-proffen klar for Vålerenga

Saken oppdateres

– Dette føles riktig for meg. Det er ingen hemmelighet at jeg ønsker å vinne NM-gull. Her i Vålerenga er alle bitene på plass for å kunne gjøre det, innledet Martinsen på pressekonferansen.

– Han blir en stor tilvekst på flere vis. Det er ekstra bra at han kommer nå, siden vi sliter med noen skader, sa VIF-trener Fredrik Andersson.

Nylig ble det klart at Vålerengas divisjonsrival i Fjordkraftligaen, Lillehammer IK, må fristille spillere for å unngå konkurs. Profilen Andreas Martinsen må dermed skifte beite, og den 32 år gamle landslagsspilleren har valgt Vålerenga som sin nye arbeidsgiver. Løperen har blant annet en fortid i NHL-klubbene Colorado Avalanche og Chicago Blackhawks.

– Beskjeden er at om klubben skal overleve, så må det kuttes drastisk i utgifter. Det er sånn det er, det er en kjip situasjon, men alle her er profesjonelle, sa Andreas Martinsen til lokalavisen GD nylig.

Mandag formiddag er Martinsen altså på plass i Jordal Amfi, der han nå møter pressen som ny Vålerenga-spiller.

Andreas Martinsen i aksjon for Norge. (Fredrik Varfjell/NTB)

Dette er ishockeyspilleren Andreas Martinsen:

* Alder: 32 år (født 13. juli 1990)

* Tidligere klubber: Lillehammer IK (flere perioder), Leksands IF, Düsseldorfer EG, San Antonio Rampage, Colorado Avalanche, Rockford IceHogs, Chicago Blackhawks, San Diego Gulls, Wilkes-Barre, EV Zug.

* NHL-kamper: 152 (9 mål og 14 assists) for Colorado Avalanche, Montreal Canadiens og Chicago Blackhawks

Kilde: NTB / Elite Prospects

