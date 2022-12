Propagandahockey da Stjernen og VIF lagde målfest

Stjernen kom fra stortap på Hamar, mens Vålerenga opplevde hjemmefest foran et fullsatt Jordal Amfi onsdag der de også fikk det ekstra poenget.

Det gjorde at lagene lå likt foran storkampen i Stjernehallen på årets nest siste dag. Og at tabellen ikke lyver, viste denne kampen.

Også her var det utsolgt hus før første dropp, det er åpenbart at hockey fenger i romjula. Og lagene leverte så det holdt. De fulgte hverandre hele veien til det sto 5-5 og kampen gikk til tilleggstid og straffeslag.

Stjernen kom best i gang foran et svært entusiastisk hjemmepublikum og de kjørte kampen ubønnhørlig den første perioden. Skuddene haglet rundt VIF-keeper Tobias Breivold, som denne gangen fikk sjansen fra start. Han stoppet det meste som kom.

VIF-periode uten kraft

Men da Stjernen fikk muligheten i kampens første overtall, sprakk nullen. Vålerengas Joachim Lunde Hermansen måtte i utvisningsboksen og femten sekunder før straffen var sonet, kom scoringen. Stjernens Alex Dostie gjorde alt rett og sendte hjemmelaget i føringen.

Det ble den eneste scoringen i første periode som Stjernen dominerte ganske kraftig, noe skuddstatistikken 14-4 bekreftet.

Denne passiviteten var åpenbart tema i den første pausen for Vålerenga. Vi fikk se et mye mer pågående lag komme på isen i midtperioden.

Propaganga-periode

Det ga uttelling rett etter at Vålerenga hadde overlevd i en ny tominutter i undertall. Og denne gang var det nevnte Joachim Lunde Hermansen som gjorde det godt igjen og satte utligningen få sekunder etter at VIF hadde fullt lag igjen.

Tretten minutter ut i perioden hadde Vålerenga overtatt ledelsen, takket være deres finske bidragsytere. Denne gang var Vålerenga i overtall og Tommi Taimi fikk litt hjelp av skøyta til Stjernen-keeper Jesper Eliasson som var uheldig og måtte se pucken skli inn i eget mål.

Vålerengas tredje scoring kom etter et vakkert angrep der Stjernen aldri hang med i pasningene. Dermed fikk Mathis Olimb den plassen han trengte og kunne uten motstand skyte behersket i hjørnet.

Men dette skulle bli en hockeykveld verdt å huske.

To mål på 38 sekunder

Midtperioden fortsatte med scoringsbonanza, ikke etter forsvarsglipper og slett spill, men etter aggressivitet i begge lag.

For Stjernen svarte på VIFs tomålsledelse umiddelbart. I løpet av 38 sekunder var 1-3 endret ti 3-3. Og minnet oss på hvor fort en hockeykamp kan snu.

Først var det John Piccinich som lekkert styrte inn den første pucken etter en presis pasning fra Austin Cangelossi.

Jubelen i hallen hadde ikke lagt seg før Brendan Ellis sendte avgårde en hard langpasning som gjorde at Stian Nybraaten Hansen kom alene med keeper og satte pucken hardt ned i Breivolds høyre hjørne.

Den elleville midtperioden endte med 18-18 i skudd. Det forteller alt om to lag som ville mye.

Overtall ga nye scoringer

Da var utgangspunktet greit. Laget med mest krefter og smarte løsninger ville vinne denne kampen. I kategorien smarte løsninger handler det om å unngå utvisninger.

Mathis Olimb fikk to minutter for hekting og da utnyttet de helrøde muligheten. Austin Cangelossi var denne gangen sist på pucken.

Ni minutter før slutt var det Vålerengas tur i overtall da målscorer Cangelossi måtte ut og hvile seg etter slashing. Finnene slo til igen da Mika Partanen igjen fant Tommi Taimi med den forløsende pasningen.

4-4, likt igjen og dramaet skulle bare fortsette. 22 sekunder etter VIFs utligning var det hjemmescoring igjen.

Austin Cangelossi hadde akkurat kommet tilbake på isen og var på rett sted til rett tid. Skuddet satt der set skulle mot et litt passivt VIF-forsvar.

En vellykket timeout

Var det spikeren? Neida. Først leverte VIF-keeper Breivold en kjemperedning, så timeout, planlegging og ut med keeper. Og i seks mot fem kom utligningen og kampens tiende mål 1,47 før slutt. Denne kampen måtte jo bare gå til forlengning.

Stjernen vant forresten skuddstatstikken 14-12 i siste periode.

I de fem tilleggsminuttene fikk begge lag sjansen en gang hver i overtall uten at det ga uttelling. For nå var det mange slitne kropper utpå her.

Da ble det straffeslag og tidligere har vi sett førti straffer i denne hallen før avgjørelsen kom. Isen var nedslitt og pucken spratt.

VIF-keeper Tobias Breivold reddet alle Stjernens straffer, VIF satte to og da ble det ekstra poenget med hjem til Oslo.

Tommi Taimi ble kåret til VIFs beste spiller, mens Austin Cangelossi fikk fortent bestemannsprisen hos hjemmelaget.

Begge lag har nye kamper 5. januar. Da skal Stjernen møte Frisk Asker borte mens Våerenga tar i mot et Lillehammer i økonomisk krise på Jordal.

---

FAKTA

Eliteserien menn fredag:

Stjernen - Vålerenga 5-6 etter straffer (1-0, 2-3, 2-2, 0-0)

Stjernehallen: 1853 tilskuere.

1. periode: 1-0 Alex Dostie (4,45).

2. periode: 1-1 Joachim Lunde Hermansen (25,46), 1-2 Tommi Taimi (33,08), 1-3 Mathis Olimb (35,39), 2-3 John Piccinich (37,02), 3-3 Stian Nybraaten Hansen (37,58).

3. periode: 4-3 Austin Cangelossi (40,42), 4-4 Tommi Taimi (50,58), 5-4 Austin Cangelossi (51,20, 5-5 Martin Røymark (58,13).

Straffer: Mål Stjernen: Ingen. Mål VIF: Thomas Olsen, Steffen Espeland.

Øvrige kamper fredag:

Frisk Asker - Lillehammer 5-1 (3-0, 2-1, 0-0)

Grüner - Ringerike 1-5 (0-1, 0-3, 1-1)

Stavanger Oilers - Sparta 7-2 (0-1, 3-1, 4-0)

Lillehammer - Storhamar (sen kampstart)