Grüner stoppet vond tapsrekke etter snuoperasjon mot byrival MS

Fredrikstad-laget kom fra en sterk borteseier mot rival og serieleder Sparta, men har slitt voldsomt mot Storhamar denne sesongen. Hedmarkingene hadde tatt åtte av totalt ni poeng på de tre første oppgjørene klubbene imellom.

Etter en målløs første periode satte Patrick Thoresen pucken i mål allerede halvminuttet etter pausen. Poengkongen noterte seg for sitt niende mål for sesongen.

Sju minutter senere doblet Peter Quenneville ledelsen i overtallsspill. Canadieren har scoret i fire strake kamper. Senere i andre periode var 28-åringen servitør da Jacob Berglund la på til 3-0.

Den 38-årige amerikaneren David Booth tegnet seg på scoringslisten i tredje periode i sin første kamp for Storhamar. Austin Cangelosi reduserte for Stjernen, før Jacob Noer fastsatte resultatet til 5-1.

Sjelden seier

To av ligaens mest formsvake lag, Manglerud Star og Grüner, møttes til Oslo-derby onsdag. Førstnevnte hadde åtte strake tap og måtte tilbake til forrige møte med Grüner for å finne forrige seier.

Det var også Manglerud som kom best i gang. Nikolai Olsvik sørget for ledelse ti minutter ut i kampen.

Emil Bejmo la på til 2-0 ett minutt ut i andre periode, men så våknet Grüner. Sander Froberg reduserte fem minutter senere, før Nicolai Eliesen utlignet i overtallsspill.

Eirik Lavik snudde så kampen til Grüners fordel og øynet et håp om å stanse den skrekkelige tapsrekken på 15 kamper (ett tap i forlengelse).

Fem minutter før slutt utlignet Manglerud Stars Lucas Trygg, og kampen gikk til forlengelse. Der satte finske Jussi Tammela pucken i mål og sikret seieren for Grüner.

Fortsatt på topp

I møtet mellom Sparta og Lillehammer satte Robin Soudsky pucken i mål og ga Sparta ledelsen etter seks minutter. Lillehammers Sverre Rønningen utlignet litt overraskende kort tid etterpå.

Men Sparta var sterkest utover i kampen. Ett mål hver fra Sondre Ahlsen og Emil Lundberg fjernet mye av poenghåpet til Lillehammer. Med 29 sekunder igjen fastsatte Eirik Borresen resultatet til 4-1.

Sparta er tilbake på seierssporet etter to sviende tap mot Frisk Asker og Stjernen og topper eliteserien med 59 poeng på 27 kamper.

Null spenning

Stavanger Oilers hadde på sin side full kontroll mot Ringerike onsdag. Thomas Berg-Paulsen scoret kampens første mål, før canadieren Martin Lefebvre doblet ledelsen senere i første periode.

Etter første pause fortsatte Oilers-gutta målshowet. Anders Henriksen scoret to, mens Noah Aarthun bidro med ett mål. I det siste sekundet av kampen scoret Dennis Ryttar et trøstemål for Ringerike.

Stavanger-laget seiret likevel 5-1 og tok sin femte strake seier. Etter to strake triumfer stoppet seiersrekken for Ringerike.

