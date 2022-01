Vålerengas utsatte romjulskamper har fått ny dato

Da Vålerenga fikk et koronautbrudd på toppen av en lang skadeliste, hadde klubben ikke noe annet valg enn å utsette kampene mot Oilers og Manglerud Star i starten av desember. Etter å ha slått Grüner og daværende serieleder Stjernen, fikk Vålerenga på ny utsettelse grunnet korona.

Romjulskampene mot Frisk Asker, den 28. og 30. desember, ble utsatt på grunn av et koronautbrudd hos askerbøringene.

Nå har begge kampene blitt omberammet og fått ny dato. Hjemmekampen i Jordal Amfi blir nå spilt 15. februar klokken 18.30, mens bortekampen i Asker blir spilt 22. februar klokken 18.30.

Hjemmekampene mot Oilers og Manglerud Star, som ble utsatt i desember, spilles for ordens skyld 15. januar (18.00) og 20. januar (18.30).

Tirsdag kveld var Vålerenga forøvrig tilbake i kamp for første gang siden Stjernen ble slått 4-0 hjemme på Jordal 11. desember. Det endte med 3-2 borte for Sparta, etter at byttekluss og dårlige undertall senket VIF i den kampen.

[ Vålerenga slapp inn tre i undertall og tapte etter byttekluss: – Vi må lære oss å telle ]