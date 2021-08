Kalde rumper endelig tilbake

Den tradisjonsrike første istreningen med publikum på tribunen vender endelig tilbake, etter at pandemien satte en effektiv stopper for at vi skulle kunne nyte strippestraffer foran forrige sesong. Dersom du fulgte med på siste sesong av «Iskrigerne», fikk du jo sett en komprimert utgave av det, men som jeg maser om til stadighet i denne spalten så kan aldri TV erstatte følelsen av å være til stede. Pandemien herjer fortsatt så for å holde en viss kontroll selges det i år billetter til denne treningen. Jeg har gladelig kjøpt billetter til meg selv og kona – 69 kroner per hode – men hva er det jeg egentlig har brukt penger på?

Det er i hvert fall ikke for å nyte guttas eksepsjonelle evner på skøyter når de nå returnerer til isen etter sommerferien. Regner heller ikke med at det lover så godt for guttas skøytekunster at forrige sesong igjen ble avkortet, som jo gjorde at sommerferien ble lenger enn normalt. Men da kommer vi vel også innom en av grunnene til at denne treningen er verdt å bruke penger på. De to siste sesongene er begge blitt avkortet. Av en eller annen merkelig grunn er hockey en av de idrettene som har slitt mest med smitte under pandemien. Vi er altså rimelig sultefôret på kortreist hockey her hjemme.

Det har jo også vært en aldri så liten renovasjon i det sportslige, både i spillergruppa og blant trenerne. Jeg vil takke Roy Johansen for innsatsen i hans andre runde som hovedtrener for Vålerenga. På samme måte som Kjetil Rekdal i fotballen kom du tilbake til klubben midt i en periode med omveltninger og store utenomsportslige utfordringer, som selvfølgelig påvirket det sportslige. Du styrte skuta med stødig hånd og fikk til mye med små ressurser.

Nå fortjener du en hvil i en mindre utfordrende trenerrolle. Landslaget har ikke vært i nærheten av å kunne erstatte deg, så kanskje du burde vende tilbake dit.

Inn som ny hovedtrener kommer legenden Kenneth Larsen. Kenneth var allerede en godt etablert VIF-spiller den gang jeg begynte å følge Vålerenga og var aktiv på banen til det punktet da jeg selv kunne regnes som rutinert supporter. Jeg må innrømme at jeg fortsatt blir litt sjokkert av tanken på at han ikke lenger er en aktiv spiller. Min første tanke da ryktene gikk om at Kenneth var på vei tilbake var: «Jasså, han holder på ennå».

Tilbake i trenerteamet vender også Espen «Shampo» Knutsen, som nok ble ganske lei av å sitte foran en skjerm og et tastatur som mediesjef det siste året. Velkommen tilbake, Shampo! Det er i nærheten av isen du hører hjemme. Spillertroppen Kenneth og Shampo skal styre ser også bedre ut enn på lenge og det er ikke bare tomme ord i at Vålerenga satser på å gjenvinne hegemoniet i norsk hockey. På isen vender blant andre Mathis Olimb tilbake til moderklubben, etter 14 år i utlandet, samtidig som vi har signert nye kontrakter med nøkkelspillere fra forrige sesong. God nok grunn til å løse billett i dag og bli kjent med laget på nytt.

Ja, og så var det de berømte strippestraffene. På slutten av dagens trening må alle utespillere score på en straffe før de kan avslutte treningen. Klarer de det ikke, må de bare stille seg i kø for å prøve på nytt. Ja, med den ekstra bonusen at de må ta av et plagg etter hver straffe de bommer på. Til publikums store forlystelse. Det er jo viktig å sjekke at gutta har trent godt og spist sunt i løpet av sommeren.

Men ingen av de nevnte grunnene kan måle seg med min hovedgrunn for å kjøpe billett til dagens trening. Min grunn betyr så mye mer enn å sjekke ut spillerstallen eller sjansen til å se kalde mannerumper.

Det har tatt altfor lang tid å vente på at det skulle bli ferdig og det er blitt evinnelige turer forbi og rundt det nye praktbygget, med til dels problematisk mye tid brukt på vindushopping inn mot isflaten. I dag er endelig dagen her. Dagen jeg for aller første gang plasserer føttene innenfor veggene på Nye Jordal Amfi. Velkommen tilbake, gamle venn!

Dersom du som leser også har savnet Amfi´n ville jeg sjekket ut vif-hockey.no for å se om det billetter igjen.

Supporterkollektivet Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag