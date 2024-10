Stockholm-derby avbrutt av supporterbråk: – Strengt forbudt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Spillerne måtte forlate banen mens de ventet på at et såkalt kampmøte skulle bli avholdt. Stockholm-politiet besluttet på sin side å tømme arenaen for publikum.

Blir byderbyet satt i gang igjen, spilles de resterende minuttene for tomme tribuner.

– Det du så på spillerne, er at de ønsker å fullføre denne kampen. Men samtidig er direktivene klare. Fyrverkeri og kastede gjenstander er strengt forbudt, sa Camilla Nordlund på Max.

Avbruddet kom på stillingen 2-0 til Hammarby. Kaptein Nahir Besara sto bak begge scoringene.

Gustav Wikheim startet kampen for Djurgården, men ble byttet ut etter en snau time. Da kom både Tobias Gulliksen og Tokmac Nguen på.