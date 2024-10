Lokal helt sto fram da Liverpool slo Chelsea og holder på serieledelsen

Mohamed Salah og Curtis Jones gjorde målene for hjemmelaget, mens Nicolas Jackson nettet for Chelsea. Jones var spesielt viktig da han skaffet straffesparket som Salah scoret på før han selv ble matchvinner.

Liverpool står med 21 poeng etter åtte kamper og har ett poeng mer enn Manchester City på 2.-plassen. City så lenge ut til å tape poeng søndag, men et sent mål ga seier over Wolverhampton.

Chelsea ligger på sjetteplass og har sju poeng opp til lederlaget.

Salah sendte Liverpool i ledelsen etter en snau halvtimes spill. Målet kom på et straffespark vertene fikk da Levi Colwill taklet Jones inne i 16-meteren.

Før pause pekte dommer John Brooks igjen mot krittmerket etter at Jones ble felt av Chelsea-keeper Robert Sánchez, men VAR grep inn og omgjorde avgjørelsen. Før det hadde Liverpool og Cody Gakpo fått et mål annullert for offside.

Like etter hvilen utlignet Nicolas Jackson. Kamplederen annullerte først for offside, men igjen gjorde VAR jobben og sørget for at Chelsea kunne juble.

Bare tre minutter senere scoret Liverpool-fødte Jones målet som sikret hjemmeseier. Det kom på pasning fra Salah.

I første omgang måtte Liverpool-spiss Diogo Jota forlate banen etter å ha pådratt seg en skade. Chelsea fikk søndag kaptein Reece James tilbake fra et langvarig avbrekk.

Liverpool skal neste runde møte Arsenal, mens Chelsea spiller mot Newcastle.

