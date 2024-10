Solbakken visste ingenting om Haalands babynyhet: – Hadde ikke hørt noe

Haaland offentliggjorde på Instagram torsdag kveld at han og kjæresten Isabel Haugseng Johansen (20) venter barn.

Den hemmeligheten hadde Manchester City-stjernen holdt veldig for seg selv.

– Jeg hadde ikke hørt noe om det, men har bare gratulert han nå, smilte Ståle Solbakken dagen derpå.

– Jeg tror det var noe han breaket i garderoben, la han til.

I forbindelse med landslagets trening på Lillestrøm fikk han også spørsmål om hvordan han tror Haaland og en annen vordende far, Martin Ødegaard, ville takle sine nye viktige roller.

– Det skal nok gå bra. Så unge er de heller ikke, så det går nok fint, smilte landslagssjefen.

Endelig flaks

Han er ikke bekymret for at barnefødsler kan skape problemer i forhold til å ha spillere klare til et eventuelt VM-sluttspill i 2026.

– Fotballpermisjoner for spillere som dem er relativt kort, sa Solbakken.

Han og elevene fikk en stor opptur med 3-0-seieren over Slovenia på Ullevaal stadion torsdag.

Erling Braut Haaland scoret to ganger i kampen og ble tidenes toppscorer for det norske landslaget. Han passerte legendariske Jørgen Juves mer enn 90 år gamle rekord med landslagsscoring nummer 33 og 34.

Solbakken gleder seg over at spillerne hans endelig hadde flyt i en kamp.

– Det er litt sånn fotballen er. Jeg synes at vi har fått veldig dårlig betalt i mange kamper, og så er det litt sånn at vi lever veldig i nuet, og akkurat nå føler vi at mye har gått vår vei, og vi har litt overskudd. Jeg synes også dette laget har fortjent det, for jeg har aldri trent noe lag som har hatt så mye stang-ut, sa landslagssjefen.

Østerrike neste

Minuset med torsdagen var at forsvarsprofilen Leo Skiri Østigård måtte forlate banen med skade i pausen.

– Han skal undersøkes nå, så får vi se om han er klar for søndag. Når du må gå ut til pause, så er det en real fare for at han mister neste kamp, sa Solbakken.

Søndag venter en vrien bortekamp mot Østerrike i Linz for Haaland og Norge.

– Vi har akkurat spilt mot dem, så vi har en del referansepunkter. Begge lag kjenner hverandre godt, sa Solbakken om det som venter.

Norge slo Østerrike 2-1 på Ullevaal i forrige landslagsperiode.