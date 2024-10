Berge åpnet opp om tapet av kompisen: – Ikke gått helt opp for meg

– Brutalt, sa Berge til pressen om det siste døgnet.

Hans tidligere lagkamerat døde onsdag, 31 år gammel. Berge kom til Sheffield United for snart fem år siden og var den første klubben hans i England. Der var han lagkamerat med Baldock i tre år.

– Man er sjokkskadet av å få høre noe sånt. Det er mange følelser og tanker rundt det. En god venn som sto meg veldig nær og en jeg har tilbrakt veldig mye tid med, som har vært med på å forme meg og bidratt for min trivsel i utlandet, sa Berge.

Kontrastene var enorme i intervjusonen etter 3-0-seieren over Slovenia, der Erling Braut Haaland ble spurt ut om målrekorden sin. Senere delte han nyheten om at han skal bli pappa. Det kjente den gode kompisen Berge godt til.

Ba om sørgebind

Berge ba om å få spille med sørgebind i kampen mot Slovenia. Han sier det ikke var aktuelt å droppe kampen.

– Når det (beskjeden) kommer, er det vanskelig å forstå noe. Det har ennå ikke helt gått opp for meg. Og så visste jeg at det var en viktig kamp for oss og vår del, men jeg er ganske sikker på at han ville at jeg skulle gå ut der og gjøre det jeg kunne for vårt landslag, representere landet og ikke minst ham på en verdig måte, sa Berge.

– Det følte jeg at jeg fikk gjort, sa han.

Etter kampen vanket det ros fra flere hold. I sin 49. landskamp holdt 26 år gamle Berge styr på det meste på Ullevaal-gresset. Han ble også trukket fram av landslagssjef Ståle Solbakken på pressekonferansen.

– Jeg hadde en god snakk med Sander ved 12-tida, han hadde fått beskjed for en stund siden. Han virket fattet. Det er klart det preger en. De var nærmere enn jeg ante, Klart det var et tungt slag. Han forsikret meg om at det beste han kunne gjøre var å spille fotball for å få tankene litt vekk, sa Solbakken.

– Det er veldig sterkt av Sander å levere på den måten i dag. Han har vært gjennom et veldig tøft døgn, sa midtbanemakker Morten Thorsby til NTB.

Hyller laget

Berge selv setter stor pris på lagkameratene og det norske støtteapparatet.

– Det har alt å si. Alle spillere og ledere har vært bortpå meg, sa han.

– Han viser mental styrke og spilte veldig bra. Vi får sørge for å ta vare på ham de neste dagene og passe på ham, sa keeper Ørjan Nyland.

På Instagram har Berge delt en rekke bilder av ham og Baldock sammen på og utenfor banen.

Baldock ble født og vokste opp i England. Men på grunn av sin greske bestemor valgte han å representere det greske landslaget i 2022. Han spilte totalt tolv kamper for landet. I sommer gjorde han overgang til Panathinaikos.

Søndag skal Berge og Norge i aksjon igjen i nasjonsligaen. Da er det kamp mot Østerrike i Linz.