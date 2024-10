BBC: Per-Mathias Høgmo er førstevalget som ny trener i skotske Hearts

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er velinformerte BBC som hevder å ha kilder på beslutningen som er tatt i Hearts-ledelsen.

Høgmo har vært arbeidsledig siden han fikk sparken som trener i japanske Urawa Red Diamonds i august. Før det ledet han svenske Häcken med kjempesuksess.

Ifølge BBC er ikke Høgmo i Skottland, men samtaler skal pågå med Hearts. Dersom en avtale kommer på plass, er det ifølge allmennkringkasteren ventet at nordmannen reiser til De britiske øyer i helgen.

Den tidligere Premier League-spilleren Steven Naismith fikk sparken som trener i Hearts i forrige måned. Trenerbyttet kom etter at klubben hadde røket på åtte strake tap.

Siden da har Liam Fox hatt det midlertidige ansvaret.

Administrerende direktør Andrew uttalte nylig til BBC Scotland at rundt 100 navn hadde dukket opp i jakten på en ny trener. Sju eller åtte navn skulle kalles inn til samtaler.

Høgmo tok over som trener for Urawa Red Diamonds rundt nyttår og beholdt jobben i kun et drøyt halvår.