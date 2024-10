Norges burvokter sikker i sin sak: – Har aldri vært bedre

Der spiller han fast i Sevilla til tross for et kaotisk debutår. Nyland har rukket å ha fire trenere siden han kom til klubben i fjor sommer.

Hittil har det vært en variabel høst i La Liga, men laget er ubeseiret på sine tre siste kamper. Sist helg ble det en populær 1-0-seier i byderbyet mot Betis.

– For min del har det gått ganske bra, og jeg har holdt nullen tre ganger denne sesongen. Det smaker godt, sier Nyland til NTB.

Sunnmøringen er i sin sjuende utenlandsklubb siden han forlot Molde i 2015. Flere av overgangene slo aldri helt til, men flyttingen til det sørlige Spania har gjort ham godt.

– Jeg vil definitivt si at jeg aldri har vært bedre. Det viser både statistikken og følelsen jeg har. Forrige sesong var helt sikkert den beste totalt sett i karrieren min.

Nyland ble hentet til en klubb som et par måneder før hadde vunnet europaligaen og deretter solgt toppmålvakten Yassine Bounou.

– Jeg kom inn og gjorde den jobben man forventer at en keeper skulle gjøre. Det er ikke enkelt å ta over etter en som kanskje er Sevillas beste keeper gjennom tidene, men jeg har gjort det bra ved å gjøre det min måte, sier 34-åringen.

Han debuterte på A-landslaget i november 2013. Det skjedde under et halvt år etter at han tok bronse i U21-EM. Torsdag spiller Nyland sin 57. kamp for Norge når Slovenia inntar Ullevaal i nasjonsligaen.