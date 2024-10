Torsdag avgjør Fifa om Israel skal suspenderes fra internasjonal fotball

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Et forslag om å suspendere det israelske forbundet ble først foreslått av det palestinske fotballforbundet (PFA) i april og ble så reist på Fifa-kongressen måneden etter.

PFA siterte brudd på det globale fotballstyringsorganets regler. Israel avviste påstandene i forslaget.

PFAs første forslag kom midt i bombingen av det palestinske territoriet Gaza av Israel, og torsdagens forventede avgjørelse fra Fifa-styret kommer på et tidspunkt da situasjonen i Midtøsten har eskalert ytterligere. Nå har også Iran blitt trukket inn i konflikten.

Fifa-president Gianni Infantino sa på kongressen i mai at en uavhengig juridisk vurdering av PFAs forslag måtte finne sted, med Fifa-styret for å gjennomgå vurderingen i juli.

Tidsrammen for en avgjørelse ble ytterligere forlenget i juli, og 31. august uttalte Fifa at de hadde mottatt vurderingen og at en beslutning ville bli tatt på rådsmøtet i oktober.

I en tale på kongressen i mai sa PFA-president Jibril Rajoub:

– Hvor mye mer må den palestinske fotballfamilien lide for at Fifa skal handle med samme alvorlighet og hurtighet som det gjorde i andre saker? Vurderer Fifa noen kriger som viktigere enn andre og noen ofre som mer betydningsfulle?

– Jeg ber deg om å stå på rett side av historien. Lidelsen til millioner, inkludert tusenvis av fotballspillere, fortjener like mye. Hvis ikke nå, når da? fortsatte han.