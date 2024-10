Rødt kort og straffe – Juventus snudde likevel til 3-2-seier over Nusas Leipzig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var imidlertid Benjamin Sesko som sendte vertene i ledelsen etter en halvtime, før Dusan Vlahovic utlignet fem minutter inn i andre omgang.

Gleden ble imidlertid kortvarig for gjestene, for bare ni minutter senere handset keeper Michele Di Gregorio utenfor 16-meteren og ble sendt rett i dusjen.

Og marerittet stoppet ikke der for italienerne, for bare seks minutter senere fikk Leipzig straffe etter at en Juventus-spiller handset inne i feltet. Den satte Sesko kontakt i nettmaskene.

Men Juventus ga seg ikke, og bare tre minutter senere utlignet Vlahovic med sin andre scoring for kvelden, og med åtte minutter igjen på klokken sikret Francisco Conceição 3-2-seier for gjestene.

Antonio Nusa startet kampen på benken for Leipzig, men ble byttet inn med et kvarter igjen på klokken.

Nytt for sesongen har Champions League byttet ut gruppespillet med et seriespill, hvor alle lagene skal spille åtte kamper hver. Leipzigs resterende oppgjør spilles mot Liverpool (h), Celtic (b), Inter (b), Aston Villa (h), Sporting (h) og Sturm Graz (b).