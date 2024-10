Ny bok avslører internt koronadrama rundt fotballandslaget: – Drit i myndighetene!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Datoen er 14. november 2020. En tre uker lang sosial nedstengning er trådt i kraft i hovedstaden. Det norske herrelandslaget i fotball er likevel på vei til Gardermoen, der et privatfly skal frakte et sluttspillsjagende mannskap til Romania.

I forkant har Omar Elabdellaoui testet positivt på korona, hvilket har skapt en karantenesituasjon rundt landslagsstjernene. Likevel jobbes det på spreng med å komme seg til bortekampen i Bucuresti.

Så langt som til Gardermoen kommer imidlertid ikke landslagssjef Lars Lagerbäck, assistent Per Joar «Perry» Hansen og resten av den norske troppen. I kulissene har det nemlig utspilt seg et drama uten sidestykke, og i den ferske boka «Slaget om landslaget» kommer det nye oppsiktsvekkende detaljer om konflikten mellom helsemyndighetene og NFF.

«Skal vi bare gi faen og sette oss på flyet?», siterer forfatterne Arilas Ould-Saada og Magnus Braaten en av spillerne på i boken.

«Damn it feels good to be a gangster», er budskapet i et videoklipp landslagsstjernen Sander Berge legger inn i landslagets egen Whatsapp-gruppe.

Koronasmitte

Noen dager tidligere har Norges Fotballforbund etter press fra helsemyndighetene besluttet å avlyse en treningskamp mot Israel på Ullevaal stadion. Årsaken er smitte hos én av motstanderlagets spillere.

Dagen før avreise til Romania, der Norge skal spille den nest siste kampen i nasjonsligagruppespillet, blir det kjent at Omar Elabdellaoui har testet positivt på korona. Det fører til hektisk dialog med helsemyndighetene.

Senere samme dag tar landslaget initiativ til et møte med ledelsen i NFF. Martin Ødegaard og Stefan Johansen er blant spillerne som angivelig er oppgitt over NFF-ledelsen og mener «de ikke setter hardt mot hardt» i dialogen med helsemyndighetene.

«Drit i myndighetene! Vi reiser!» og «De faens myndighetene skjønner ikke en dritt!», skal det ha blitt sagt under møtet.

Stridstemaet er om de gjeldende karantenereglene åpner for at det norske laget likevel kan reise ut av landet, tross Elabdellaouis positive test. Helsedirektoratet er tydelige på at det kan de ikke. NFF legger dermed en annen plan.

Ifølge forfatterne av den nye boken sender landslagslege Asle Kjellsen en søknad til smittevernoverlegen i Oslo om «hjemreise til utlandet for personer i karantene». Målet er å få samtykke til at spillerne med bosted utenfor Norge kan få reise «hjem». Planen er imidlertid at de skal til Romania for å spille nasjonsligakamp.

Får grønt lys

Blant navnene det søkes om hjemreise for er Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Landslagssjef Lars Lagerbäck skal ifølge søknaden hjem til Sverige.

«Vi resar!», skal Lagerbäck ha sagt under et møte mellom landslaget og ledelsen i NFF.

Ifølge forfatterne av boka er Kjellsens plan at han skal «spille dum og late som han er naiv» når det etter hvert viser seg at landslaget er på vei til Romania, og ikke til sine respektive hjemsteder.

En drøy time etter at han sender søknaden, får landslagslegen samtykke, men med en klar beskjed:

«Jeg forutsetter at samtlige reiser til oppgitt hjemsted, jf. liste, og oppholder seg på hjemstedet inntil karantenetiden er utløpt», skriver smittevernoverlege Tore Steen.

Ble bedt om å ikke ta telefonen

Noen timer senere publiserer NFF, etter dialog mellom flere av forbundets topper, en pressemelding der det står at landslaget stiller med en redusert tropp til kampene mot Romania og Østerrike.

Sent på kvelden, dagen før avreise til Romania, ber landslagets mediesjef Svein Graff ifølge forfatterne av boken NFF-toppene Nils Fisketjønn og Terje Svendsen om å «late som ingenting hvis myndighetene ringer».

NTB har stilt Graff spørsmål om dette utsagnet, og om han ville gjort noe annerledes i dag. Det svarer han ikke på, men sier:

– Smittevernoverlegen i Oslo ga landslaget grønt lys til å reise i henhold til smittevernloven og covid-19 forskriften, men regjeringen grep inn og ga oss reisenekt på overtid da vi ankom Gardermoen. Det respekterte vi selvsagt, selv om vi mente beslutningen var feil og helsemyndighetene var åpenbart dårlig koordinert. Derfor la vi opp til det vi gjorde.

– Alle de andre 54 Uefa-nasjonene gjennomførte sine kamper. Vi var klare til å etterleve Uefas strenge covid-protokoll og reise med charterfly atskilt fra alle andre, men endte opp med å sende spillere på forskjellige rutefly rundt om i Europa. Den firkantede holdningen til Helsedirektoratet var ikke overbevisende verken juridisk eller smittevernmessig, og vi satt med en klar følelse av at det hadde gått prestisje i saken.

Juridisk gråsone

Graff hevder at to juridiske notater konkluderte med at helseminister Høie ikke kunne forby landslaget å reise til Romania.

– I ettertid uttalte Høie at han ikke nektet landslaget å reise, men påpekte at reiseopplegget ville være i en juridisk gråsone. Det bekrefter den uklare behandlingen landslaget ble offer for, sier han.

NTB har også vært i kontakt med tidligere landslagslege Asle Kjellsen om saken.

– Hendelsene er i boka beskrevet nærmere tre år etter de svært krevende dagene i november 2020. Framstillingen kan kanskje få det til å virke som om vi prøvde å finne en kynisk og sleip måte å komme unna et forbud på, og det kan virke som om vi bevisst prøvde å bryte lover, og at jeg fremstår som en skruppelløs lege. Man må se saken i lys av tiden og situasjonen vi var i, innleder han i et lengre svar til NTB.

Landslagslegen er åpen om at han sto i en svært vrien og presset situasjon.

– En maktkamp der ingen vil miste ansikt pågår i kulissene, samtidig som min rolle og mandat er å sørge for landslagstroppens medisinske sikkerhet, sørge for at vi ikke kommer samfunnet til skade og samtidig skal en syk spiller håndteres og frustrerte spillere og ledere informeres og holdes så klare som mulig til å kunne konkurrere videre, skriver Kjellsen blant annet.

Han påpeker også at det uansett utfall av maktkampen framsto «hensiktsmessig å få utreisetillatelse for alle spillerne som bor og arbeider i andre land».

Høylytte diskusjoner

Konflikten mellom helsetoppene og NFF ender med at landslagstroppen setter seg på bussen til Gardermoen, men underveis ringer telefonen til landslagssjef Lars Lagerbäck. Fotballpresident Terje Svendsen er i den andre enden.

Svendsen gir beskjed om at myndighetene sterkt har frarådet dem å reise, og at ledelsen i NFF har bestemt seg for å etterkomme dette likevel. Noen minutter senere får mediesjef Graff tilnærmet samme beskjed fra generalsekretær Pål Bjerketvedt.

I bussen bryter det ifølge bokens forfattere ut høylytte diskusjoner.

«Skal vi bare gi faen og sette oss på flyet?», siteres en av spillerne på i boka.

Men valget er tatt fra fotballtoppene. Bussen returnerer til hotellet.

NFF jobber videre på spreng for å få overbevist myndighetene om likevel å få reise, men til ingen nytte. Nasjonsligakampen mot Romania avlyses.