Ny cupfinale for Vålerenga: – Våre beste spillere avgjør

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga sørger for reprise av fjorårets cupfinale, etter at Brann ble beseiret søndag kveld. Men denne kampen kunne vippet begge veier. For Nils Lexerød ble det en lykkelig slutt.

– Dette var heftig å se på. Jeg følte meg ikke trygg før de siste fem minuttene, sier han til Dagsavisen. Det sier litt om alt som skjedde i denne kampen. - Det er en periode i starten av andreomgang det vipper vår vei. Vi snakket om det i pausen. Vi måtte utnytte bakrommet. Og det er det vi gjør på 3-1. I tillegg lyktes vi bedre med presset, særlig sentralt i banen, sier Lexerød.

Nils Lexerød ble vitne til en heftig fotballkamp da laget hans tok seg til cupfinale (Oskar Wikestad)

De beste avgjorde

Det var en kamp med en haug av sjanser. Brann skjøt tre ganger i stolpen, og Vålerenga traff tverrliggeren. Karina Sævik har vel aldri vært så ofte alene med keeper i en toppkamp. Det handlet om at de beste spillerne sto frem, og det mener Lexerød at laget hans viste.

– Olaug Tvedten og Karina Sævik kan punktere kampen på egenhånd. Og Thea Bjelde gjør en enorm prestasjon. Våre beste spillere avgjør denne kampen, sier han.

Thea Bjelde utlignet til 1-1, mens Olaug Tvedten var nest sist på både 2-1 og 3-1. Selvom bare den siste telles som målgivende var Vålerengas nummer 10 sedvanlig fornøyd etter kampen.

– Jeg kom mer til min rett i andreomgang, da jeg ble involvert og fikk rom. Det var utrolig artig å være med på. Når jeg får ballen ser jeg etter Karina med en gang. Jeg liker å servere henne, så får hun sette den i mål, sier Tvedten. Det gjorde Sævik etter 55 minutter, da Vålerenga gikk opp til 3-1. Flere mål ble det utrolig nok ikke. - Jeg føler vi står bedre defensivt i andreomgang og vi kan avgjøre kampen tidligere. I starten av andreomgang skjedde det så mye at jeg knapt husker noe av det. Men mest sannsynlig var det noen viktige minutter, sier Tvedten med et bredt smil og legger til. - Utrolig deilig med nok en cupfinale, og fin erfaring å ta med inn i gruppespillet av Mesterligaen, der vi også vil få perioder i etablert forsvar.

Emma Stølen Godø er klar for karrierens første cupfinale (Oskar Wikestad)

Første cupfinale

En annen som deler gleden, å kanskje føler enda mer på den, er Emma Stølen Godø. Moldenseren har vært lenge i Toppserien, men ikke vunnet noe enda. - Det er derfor jeg kom til Vålerenga, for å vinne titler. Dette er min første cupfinale, og det er veldig på tide, sier Godø. Hun satt inn 2-1 og sørget for Vålerenga-ledelse til pause. Den kom på tampen av en omgang der hun flere ganger ble offer for Branns kynisme.

– Jeg synes det er en merkelig strategi å gå for, men det får de stå får. Jeg liker å både gi og ta, så det går greit. Men de var nok noe mer kyniske enn jeg trodde. Det er alltid utrolig deilig å slå Brann, sier den tidligere Lyn-spilleren.

Nå har Vålerenga en gulrot å se frem til i november. Neste onsdag starter gruppespillet i Mesterligaen, men fokuset nå rettes mot seriespillet.

– Det hadde vært utrolig deilig å avgjøre serien ved å vinne de neste tre kampene. Det er fokuset nå, sier Nils Lexerød.

Olaug Tvedten traff på centimeteren da hun spilte Karina Sævik igjennom (Oskar Wikestad)

