Manchester United slaktes etter stygt tap: – Helt skammelige

Tottenham måtte klare seg uten en skadet Son Heung-min, men det så ikke ut til å være et stort savn på Old Trafford. Brennan Johnson, Dejan Kulusevski og Dominic Solanke scoret hvert sitt mål i det som ble en helsvart kveld for de rødkledde.

Uniteds start på sesongen har vært svak med sju poeng på seks kamper. Målforskjellen er 5-8. Det er åtte poeng opp til serieleder Liverpool.

Og det kunne blitt flere baklengs søndag, men United-sisteskanse André Onana gjorde flere gode redninger.

Kaptein Bruno Fernandes gjorde det ikke enklere for eget lag da han ble utvist for første gang i United-karrieren. Portugiseren taklet James Maddison fire minutter før pause.

– De har vært helt skammelige, sa Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester United-spiller Gary Neville om United etter første omgang.

United fikk gjennomgå etter 1-1 mot Twente i europaligaen for fire dager siden. Spesielt etter nederlendernes scoring hvor United-midtbanen åpnet seg totalt.

Det samme skjedde søndag da Tottenham-forsvarer Micky van de Ven plukket opp ballen på egen halvdel og satte på turboen. Han tok seg forbi United-spiller etter United-spiller, før han fant Johnson alene på bakre stolpe.

– Et forarbeid av en helt annen verden, sa Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud.

Flere blant hjemmefansen forlot stadion lenge før det var slutt.