LSK-krisen forverret etter ny ydmykelse mot Viking – røk 1-4 på Åråsen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Thomas Lehne Olsen satte ballen i mål på Åråsen etter fem minutters spill, men LSK-fansens etterlengtede jubel stilnet etter at dommer annullerte målet for offside etter en VAR-sjekk.

Like før pause sendte Peter Christiansen bortelaget i ledelsen da han styrte inn et innlegg fra Zlatko Tripic i mål.

Etter at Viking scoret 2-0 like etter pause, med et mål som først ble annullert og så godkjent etter nok en VAR-sjekk, gikk Lillestrøm fullstendig opp i limingen.

Bortelaget hadde full kontroll resten av kampen og økte ledelsen på vei mot storseieren.

Dermed røk LSK på klubbens åttende tap på ni kamper. Romerikingene ligger helt sist i Eliteserien og har ikke fått noe løft etter at David Nielsen tok over treneransvaret i slutten av august.

Viking tok på sin side tre meget viktige poeng i medaljekampen med Brann og Molde, med et formsterkt Rosenborg jagende like bak på tabellen.

Følte seg snytt

Det meste har gått på tverke for Lillestrøm den siste tiden. Det romerikingene trodde var et tidlig ledermål, ble annullert for en hårfin offside, som LSK-leiren mente ikke burde vært dømt.

Gjermund Åsen var klar på at ut ifra det han hadde fått med seg på et dommermøte tidligere i år, burde målet blitt stående.

– Dommeren gir oss ingenting. Det ser ut som Langås prøver å ta et touch og da at oppstår det en ny situasjon, så lenge han har en fair sjanse til å spille ballen, sa LSK-profilen til TV 2 i pausen.

Rundspilt

Etter hvilen ble vondt til langt verre for frustrerte LSK-spillere, som ble herjet med at bortelaget fra Stavanger.

Henrik Heggheim ga Viking 2-0 kort tid etter pause, men målet ble først annullert, før målet ble tilkjent etter en VAR-sjekk.

Etter en snau time trillet Simen Kvia-Egeskog ball i hatt med LSK-forsvaret, før han sendte ballen inn til Sander Svendsen, som scoret sikkert.

Etter 65 minutter broderte Viking seg enkelt gjennom LSK-forsvaret igjen og Peter Christiansen ble tomålsscorer da han la på til 4-0. Felix Vá reduserte for LSK kort tid etterpå, men til ingen nytte.