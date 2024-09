VM-søker Saudi-Arabia: LHBT-personer er velkomne

Hammad Albalawi har gjort et større intervju med Sky Sports, og der ble han spurt om LHBT-personer som vil reise for å se mesterskapet.

– Dere vil bli respektert. Dere kommer til å være velkomne i Saudi-Arabia, slik vi respekterer og ønsker alle fra hele verden velkommen, sier han.

Saudi-Arabia er eneste søker til VM i 2034. Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) begrenset konkurransen om det mesterskapet til søkere fra Asia og Oceania etter at Marokko, Portugal og Spania deler på vertskapet i 2030-VM.

Saudi-Arabia er ventet å få den offisielle VM-tildelingen under Fifa-kongressen 11. desember.

Avviser sportsvasking

I august kunngjorde Amnesty International at Saudi-Arabia ikke oppfyller Fifas egne krav til menneskerettigheter i VM-søknaden. Homofili er blant annet forbudt.

Det finnes ingen offentlige interessegrupper for LHBT-personer i Saudi-Arabia, skriver Reuters. Ifølge Amnesty kan sex med samme kjønn gi dødsstraff.

Saudi-Arabia har investert tungt i store idretter som fotball, Formel 1, boksing og golf de siste årene. Det har ført til at kritikere, inkludert Amnesty, har anklaget kongedømmet for «sportsvasking».

I intervjuet med Sky Sports blir dette avvist av Albalawi.

– Vi gjør ikke dette for å skape overskrifter, vi gjør det for vårt folk. Vi investerer for å sikre at saudiarabere lever lengre og lykkeligere liv, og det er noe vi er veldig stolte av, sier han.

– Annen situasjon enn i Qatar-VM

NFF og fotballpresident Lise Klaveness møtte folkene bak Saudi-Arabias VM-søknad for en uke siden. Fotballforbundet har fortsatt ikke tatt stilling til om man vil stemme for VM-søknaden.

– Vi tar saken opp til diskusjon i styret på et senere tidspunkt, etter at vi har fått Fifas egen vurdering av budene, sa Klaveness da.

Fifas evaluering av budet ventes i slutten av november eller begynnelsen av desember.

– Det er en helt annen situasjon enn i Qatar-VM. Saudi-Arabia har allerede innført mange reformer på rettslig nivå knyttet til blant annet minstelønn, kafalasystemet og beskyttelse av arbeidere når det er varmt, sa Klaveness.