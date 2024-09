Enighet etter skandalescener: Fire neste Wien-derbyer uten bortefans

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble besluttet etter skandalescener i søndagens kamp, som var den 343. i rekken mellom de tradisjonsrike klubbene. Det ble kastet pyro og andre gjenstander, og det var flere slagsmål. Etter kampslutt stormet begge lags tilhengere banen, mange av dem maskerte og med slagvåpen.

Minst 27 personer ble skadd, hvorav ti er politifolk. Foreløpig er flere enn 150 personer siktet for lovbrudd begått under opptøyene. Flere hundre andre er bøtelagt.

Klubbene kom sammen og ble enige om å bannlyse bortefans i de fire neste kampene, men i uttalelser på sine nettsider skriver både Rapid og Austria at målet er at man skal tilbake til stemningsfulle og trygge byderbyer med begge lags tilhengere på plass.

– I løpet av de neste måneder skal vi sammen finne tilbake til rammebetingelser og tiltak som gir grunnlag for å ønske bortefans velkommen tilbake, står det.

Den østerrikske bundesligaens direktør Christian Ebenbauer ønsker tirsdagens avgjørelse velkommen.

– Med det midlertidige forbudet mot bortefans har klubbene tatt et viktig skritt. Wien-derbyet er en av de mest tradisjonsrike fotballkamper i verden, og det bør være en reklameplakat for ligaen og landet vårt. Søndag var det ikke slik, og det har vært tilfelle flere ganger. Kampene skal være trygge for alle tilskuere, sier Ebenbauer til ORF.

Tobias Børkeeiet fikk et innhopp for Rapid, som vant søndagens kamp 2-1 og topper tabellen.