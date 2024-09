LSK Kvinner trekkes tre nye poeng

Det er klubblisensnemnda som har tatt avgjørelsen, opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding. Det har ikke lyktes NTB å få kontakt med klubbens konstituerte styreleder Lotte Lundby Kristiansen

LSK Kvinner ble også trukket ett poeng i mai. Klubben har 14 dagers klagefrist.

LSK Kvinner sliter stort med økonomien, og Lundby Kristiansen fortalte til NTB i starten av september at det er mulig at laget må trekkes fra Toppserien før sesongen er omme.

Også 1.-divisjonslaget Raufoss er trukket ett poeng.

I pressemeldingen opplyser NFF at for hele regnskapsåret 2024 mener klubbene, via sine innsendte helårsestimater, at ligaene skal komme ut med overskudd samlet sett med unntak av 2.-divisjon (balanse). Men:

«Likevel er det enkelte klubber som tar så stor økonomisk risiko at det gir dem store økonomiske utfordringer. Dette vises blant annet ved at LSK Kvinner FK og Raufoss IL Fotball er ilagt poengtrekk som følge av de ikke oppnådde delmålene i sine handlingsplaner ved rapporteringen per 30.06.2024.»