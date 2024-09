Andrine Hegerberg avslutter fotballkarrieren etter sesongen: – Hodet trenger fred nå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hegerberg opplyser om beslutningen i et intervju med statskanalen.

– Jeg har bestemt meg for at det er tid for å legge skoene på hylla og finne noe annet å bry hodet med. Jeg har kanskje mer igjen i beina, men hodet trenger fred nå, forteller Hegerberg.

31-åringens kontrakt med Brann går ut etter inneværende sesong. Nå er det klart at verken den eller fotballkarrieren forlenges ytterligere.

– Det er vemodig, men det føles rett. Jeg føler at jeg har fått gjort det jeg ønsker, og jeg har opplevd mange ting jeg absolutt tar med meg videre.

Hegerberg debuterte i Toppserien i en alder av bare 16 år. Etter tre år i Kolbotn og ett i Stabæk, gikk ferden videre til tyske Turbine Potsdam. Siden har hun spilt i både svensk, engelsk, fransk og italiensk fotball.

– Det jeg sitter igjen med skal bli herlig å se tilbake på når det har sunket inn. Kroppen kjennes fin, men jeg har alltid vært en som spiller med hodet først. Jeg har alltid vært en reflektert person, og jeg trenger klare og tydelige mål for å gi hundre prosent. Akkurat nå kjenner jeg at det koster mer enn hva det gir tilbake, forklarer Hegerberg.

31-åringen føler seg sikker på at valget hun nå har tatt er endelig.

– Det er ikke mange som kan overtale meg lenger til å ta ett år til. Jeg legger opp med et smil. Det har jeg alltid hatt lyst til å gjøre: Å gi meg mens leken er god.

Brann-spilleren er søsteren til Lyon-spiller Ada Hegerberg.