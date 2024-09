Dommer Rohit Saggi debuterer i Champions League – Espen Eskås leder storkamp

Saggi skal i aksjon i oppgjøret Bologna – Sjakhtar Donetsk.

– At vi nå har to dommerteam i Champions League, er veldig gledelig og gjør oss stolte. Gratulerer så mye til Rohit og hans team med debut. Dette viser at hardt og målrettet arbeid over tid gir resultater, og dette gir økt inspirasjon og motivasjon til hele Dommer-Norge, sier dommersjef Terje Hauge.

– Dette er veldig gøy. Det er en veldig spesiell følelse, både for meg selv og familien, sier Saggi.

Muhammad Usman Aslam skal også dømme et europeisk oppgjør denne uken. Han skal holde styr på kampen mellom Young Boys og Aston Villa i Uefa Youth League.

Dette er dommerteamene som skal i aksjon i CL:

Bologna – Sjakhtar Donetsk:

Dommer: Rohit Saggi

Assistentdommer: Morten Jensen

Assistentdommer: Anders Olav Dale

4. dommer: Sigurd Kringstad

VAR: Jérôme Brisard (Frankrike)

AVAR: Willy Delajod (Frankrike).

Milan – Liverpool:

Dommer: Espen Eskås

Assistentdommer: Jan Erik Engan

Assistentdommer: Isaak Elias Skjeseth Bashevkin

4. dommer: Kristoffer Hagenes

VAR: Bastian Dankert (Tyskland)

AVAR: Christian Dingert (Tyskland).

