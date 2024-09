Høgh-dobbel i Bodø/Glimts 3-0-seier over HamKam – beholder stor luke på tabelltopp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vertene styrte kampen fra start, men brukte tid på å spille seg opp i ledelsen. I andreomgangen kom scoringene imidlertid på løpende bånd, og det endte med en komfortabel Glimt-seier.

Det betyr at tittelutfordrerne begynner å få dårlig tid på å ta igjen gultrøyenes forsprang. Kjetil Knutsens menn må ryke på minst tre poengtap i løpet av sesongens åtte siste kamper om noen andre skal ende opp med gullet.

Viking og Brann er nærmest på tabellen. Stavanger-klubben er ti poeng bak ved seier over KFUM Oslo lørdag, mens Brann er åtte poeng bak med seier i sine to hengekamper.

Tre raske

Fredagens første kom først ni minutter inn i andreomgangen. Jens Petter Hauge fikk ballen kort på en corner, spilte vegg med Håkon Evjen før han fant Kasper Høgh foran mål. Dansken satte ballen via tverrliggeren og inn i det åpne målet.

Ti minutter senere doblet samme mann. Evjen spilte dansken fri, og på førsteberøringen bredsidet han inn 2-0 via et HamKam-bein. Målet var Høghs tiende for sesongen.

Like etterpå kom også 3-0. Vertene spilte seg enkelt gjennom, og Patrick Berg la ballen til rette på 13 meter. Der sto Evjen som på elegant vis ekspederte ballen i nettmaskene.

Neste runde tar Glimt turen til Bergen for toppoppgjøret mot Brann.

Europaliga snart

HamKam var helt oppe på niendeplassen i Eliteserien ved starten av den 22. serierunden, men det var likevel bare fem poeng ned til nedrykk. Neste runde møter de LSK som i skrivende stund er nest sist på eliteserietabellen.

Glimt har i landslagspausen nytt litt etterlengtet hvile etter det hektiske kamprogrammet på sensommeren. I august tok gultrøyene seg hele veien til siste kvalifiseringsrunde til Champions League, men må nøye seg med europaligaspill etter en svak bortekamp i Beograd mot Røde Stjerne.

Der venter Porto i første kamp 25. september.

---

FAKTA

Eliteserien menn fredag:

Bodø/Glimt – HamKam 3-0 (0-0)

Aspmyra stadion: 5879 tilskuere.

Mål: 1-0 Kasper Høgh (54), 2-0 Høgh (64), 3-0 Håkon Evjen (68).

Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord.

Gult kort: Mohamed Ofkir, HamKam.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Fredrik Sjøvold (Michal Tomic fra 82.), Villads Nielsen, Odin Bjørtuft, Fredrik Bjørkan – Håkon Evjen (Ulrik Saltnes fra 68.), Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet (Sondre Auklend fra 83.) – Isak Määttä, Kasper Høgh (Andreas Helmersen fra 72.), Jens Petter Hauge (Philip Zinckernagel fra 68.).

HamKam (3-2-3-2): Marcus Sandberg – Brynjar Ingi Bjarnason, Luc Mares (Anton Ekeroth fra 80.), John Olav Norheim – Vidar Ari Jónsson, Vegard Kongsro – Gard Simenstad, Tore Sørås (William Kurtovic fra 74.), Markus Johnsgård (Arne Ødegård fra 74.) – Henrik Udahl (Olav Dobloug Mengshoel fra 80.), Mohamed Ofkir (Moses Mawa fra 74.).

Spilles lørdag: Viking – KFUM Oslo, Molde – Fredrikstad.

Spilles søndag: Odd – Tromsø, Haugesund – Strømsgodset, Sandefjord – Brann, Sarpsborg – Kristiansund, Lillestrøm – Rosenborg.

---