Ten Hag svarte på kritikken fra Ronaldo: – Han er langt unna i Saudi-Arabia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kritikken fra Ronaldo kom da han denne uken deltok i Rio Ferdinands podkast.

– Treneren sier at de ikke kan konkurrere om å vinne ligaen og Champions League. Som Manchester United-trener kan du ikke si det, sa Ronaldo, som mener at gamleklubben trenger å bygge opp alt på nytt.

På torsdagens pressekonferanse foran Uniteds bortekamp mot Southampton ble ten Hag konfrontert med uttalelsen og fikk sjansen til å respondere på den.

– Han er langt unna i Saudi-Arabia, langt fra Manchester. Alle kan få ha sin mening,og det er greit. Men hvis du nøye hører på det han sa i podkasten, så uttalte han det samme, at Manchester United ikke kan vinne Premier League, sa ten Hag.

Ronaldo sa først at en United-trener ikke kan uttale at PL-tittelen og mesterligatittelen er utenfor rekkevidde.

– Man kan tenke det, men ikke si det. Man må ha det som et mål, sa han.

Senere sa han at ligacupen vil være et mer realistisk mål for dagens United-lag.

– Mesterligaen, europaligaen, Premier League vil være veldig vanskelig for dem. Jeg håper jeg tar feil, men det vil være vanskelig, sa Ronaldo.

– Påvirkes ikke

– Støyen påvirker meg ikke. Jeg vet hvor vi er i prosessen, hva vi må gjøre og hvor vi er på vei. Vi må integrere mange unge spillere i laget, håndtere skader og få spillere tilbake. Vi skal også prøve å vinne hver kamp vi spiller, sa ten Hag.

– Det er tidlig i sesongen. Vi får se hvor vi er i mai neste år, men målet er å vinne trofeer og ende så høyt som mulig på tabellen.

Nederlenderen opplyste at Rasmus Højlund og Luke Shaw er i god bedring, men ennå ikke klare for å spille. Nysignerte Manuel Ugarte er derimot klar til lørdagens kamp mot Southampton.

Frontalangrep

Ronaldo returnerte til Manchester United i 2021, men forlot «de røde djevlene» halvannet år senere etter å ha kommet på kant med ten Hag. Nederlenderen tok over som manager i United foran 2022/23-sesongen.

Snart to år er gått siden Ronaldo gikk til frontalangrep på Ten Hag i et kontroversielt intervju med Piers Morgan. Kort tid etter ble portugiseren fristilt fra United-kontrakten.





(©NTB)