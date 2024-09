Aston Villa-supportere i harnisk over Champions League-priser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge BBC koster de dyreste kampbillettene på Villa Park 97 pund. Det tilsvarer om lag 1350 kroner etter dagens kurs. De billigste billettene koster 1200 kroner.

Supportergruppen Aston Villa Supporters' Trust (AVST) opplyser at de mot slutten av forrige sesong hadde et møte med klubben. Der gjorde de det klart at prisene på en Champions League-billett ikke burde vært høyere enn en billett til en «kategori A»-kamp i Premier League. De har på Villa Park en pris på 92 pund (1300 kroner)

– Det er ekstremt skuffende at prisen på Champions League-billettene er høyere enn kategori A-billettene, sier AVST.

Til sammenligning befinner billettprisene på Anfield (Liverpool) seg i sjiktet mellom 30 og 61 pund (424 og 863 kroner). På Manchester Citys hjemmearena koster de dyreste billettene 884 kroner.

Arsenal-supportere må ut med 106,8 pund for de dyreste billettene til et oppgjør i mesterligaen. Der er europacupkampene inkludert i sesongkortet. Det er ikke tilfelle for Aston Villas supportere.

– Lojale supportere som har ventet 40 år på å feire en så betydningsfull sesong, blir straffet og utnyttet. AVST ber klubben tenke seg om før den første hjemmekampen mot Bayern München.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har satt et pristak på bortebilletter på 50,5 pund (714 kroner). De dyreste billettene på Villa Park er 92 prosent høyere.

Aston Villa-topp Chris Heck begrunner prissettingen slik:

– Vi har forståelse for supporternes frustrasjon. Å oppnå våre sportslige ambisjoner samtidig som vi overholder det økonomiske regelverket, krever vanskelige avgjørelser. Financial Fair Play-regelverket (FFP) krever at vi må generere så mye penger som overhodet mulig gjennom sponsoravtaler, salg av drakter og billettsalg, forklarer han.

– Vår øverste prioritet er fortsatt å sørge for en best mulig kampopplevelse for våre supportere, påpeker han videre.