NFF søker om millionstøtte til Champions League-finalen

Kampen spilles i mai om to år, men NFF er i full gang allerede med å planlegge.

I søknaden, som NTB har sett, bes det om penger til planlegging og gjennomføring av forskjellige aktiviteter i byen. NFF ønsker blant annet å bruke Spikersuppa på Eidsvolls plass i Oslo sentrum som et festivalområde og pynte Karl Johan.

I søknaden, som er undertegnet fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken, står det at både NFF og Uefa budsjetterer med «betydelige underskudd i forbindelse med arrangementet og anser dette som en viktig investering i kvinnefotballen».

NFF har budsjettert med et underskudd på nærmere 5 millioner kroner.

«Ut over et tilskudd fra Uefa, som ikke er tilstrekkelig til å dekke alle utgifter i et høykostland som Norge, har NFF ingen inntekter i forbindelse med arrangementet», skriver forbundet.

Kampen skal spilles i løpet av helgen 22. til 25. mai 2026. Endelig dato forventes å være klart senest i mai 2025.

