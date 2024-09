Over 20.000 har kjøpt billett til Norge – Østerrike

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norges Fotballforbund opplyser onsdag ettermiddag at over 20.000 billetter er solgt til kampen. Det betyr at vel 4000 billetter fortsatt er tilgjengelige.

Erling Braut Haaland og lagkameratene hans åpner nasjonsligaen borte mot Kasakhstan fredag. Tre dager senere venter hjemmekamp mot østerrikerne.

De øvrige hjemmekampene i år spilles mot Slovenia 10. oktober og Kasakhstan 17. november.

Fotballherrene samlet 19.634 tilskuere i treningskampen mot Kosovo i juni. Publikumstallene var langt svakere i kampene mot Slovakia (9099) og Tsjekkia (11.891) i mars.