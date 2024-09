Koeman stenger landslagsdøren for stjerne etter overgang til Saudi-Arabia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tidligere Tottenham-spiller Bergwijn ble mandag klar for Al-Ittihad – en overgang landslagssjef Koeman mener kun er basert på penger.

– Kapittelet hans på landslaget er i utgangspunktet over, sa Koeman på en pressekonferanse tirsdag.

– Jeg mener at når du er 26 år, bør ambisjonene være av sportslig karakter og ikke økonomisk. Han kunne ha blitt i Ajax, det hadde ikke vært noe dårlig alternativ. Og jeg tror de betaler ganske bra der også, fortsatte han.

Koeman legger ikke skjul på hva han selv ville gjort i Bergwijns situasjon.

– Uansett, alle ser ulikt på ting, og det er deres valg. Jeg personlig ville ikke ha gjort det.

På spørsmål om Bergwijn snakket med landslagssjefen før han signerte, sa Koeman:

– Nei. Jeg tror han vet hva jeg ville ha sagt.

En annen landslagsstjerne, Georginio Wijnaldum, var i den nederlandske troppen til sommerens EM til tross for at han spilte for den saudiarabiske klubben Al-Ettifaq.

– Han hadde problemer i Paris Saint-Germain, og det var den eneste muligheten for ham for å få spille. I tillegg er det forskjell på alderen deres, sa Koeman.

Bergwijn, som står med 35 landskamper, er utelatt fra den nederlandske troppen til nasjonsligakampene mot Bosnia-Hercegovina og Tyskland.