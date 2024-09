Bayern-ringrev satte utrolig rekord – feiret med scoring

Foran hjemmekampen mot Freiburg delte Müller kamprekorden med keeperlegenden Seppo Maier, som stanset på 709 kamper. Nå er han alene på toppen.

Müller markerte like godt rekorden med å sette inn mål nummer to i det som til slutt ble en kontrollert 2-0-seier. Angriperen startet oppgjøret på benken, men ble sendt på banen etter 59 minutter.

Da ledet vertene 1-0 etter at Harry Kane hadde scoret på straffespark i første omgang.

Müller spilte sin første kamp for Bayern helt tilbake i 2008. Han holder fortsatt skyhøyt nivå. I sommer var han del av Tysklands tropp til EM-sluttspillet på hjemmebane.

– Rekorden betyr ikke så mye for meg... det var viktigere at jeg i dag scoret et ganske fint mål, sa veteranen etter kampen med et smil.

Da oppgjøret var over klatret Müller opp på tribunen for å feire med klubbens mest hardbarkede supportere. Der ga han fra seg begge fotballstøvlene sine.

– Jeg fortalte dem at de må jobbe hardt i år, for de vil trenge ekstra feriedager. Vi har mye spennende foran oss i år, smilte Müller.

Bayern har så langt ikke avgitt poeng under klubbens nye trener Vincent Kompany.