Ronaldo tatt ut i Portugals tropp – sjefen vil ikke garantere spill i 2026-VM

Det kommer fram av det ferske uttaket til landslagssjef Roberto Martínez.

Ronaldo la nylig bak seg et målløst europamesterskap med Portugal, som måtte se drømmen om en ny EM-tittel ryke i kvartfinalen.

Superstjernen fra Madeira har foreløpig ikke gitt noen indikasjoner på at han skal avslutte landslagskarrieren. Ronaldo vil ha fylt 41 år når fotball-VM i USA, Canada og Mexico sparkes i gang om to år.

– Cristianos nivå er unikt. Det er helt utrolig at han fortsatt klarer det i en alder av 39 år. Akkurat nå er han veldig viktig for landslaget, men jeg kan ikke si noe om framtiden på lang sikt, sa Martinez på en pressekonferanse fredag.

5. og 8. september venter kamper mot Kroatia og Skottland i nasjonsligaen.

Ronaldo spiller for tiden i saudiarabiske Al-Nassr, men er aller best kjent for å i en årrekke være blant de fremste angrepsspillerne i europeisk fotball.

39-åringen har tidligere spilt for både Manchester United, Real Madrid og Juventus.