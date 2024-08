«Drillo» fortsetter i TV 2

Tirsdag var 82-åringen på plass da landslagssjef Ståle Solbakken presenterte sin tropp til kampene mot Kasakhstan og Østerrike.

Da svarte han til Dagbladet og NTB at han «regner med» å fortsette å jobbe med landslaget som han har gjort tidligere.

– De pleier å komme og spørre meg om jeg vil være med, sa trenerlegenden.

Det bekrefter sportsredaktør Vegard Jansen Hagen at er tilfelle også i høst.

– Ja, det finnes bare én Drillo, og vi er svært glad for at han fortsatt ønsker å være en del av landslagsdekningen vår, skriver Hagen i en SMS til NTB.

Trenerpensjonisten tok Norge til to VM på 1990-tallet og sørget for at Norge var helt oppe på 2.-plass på Fifa-rankingen. Han ledet Norge i to perioder og tok 71 seirer på 137 kamper.

6. september skal Norge møte Kasakhstan på bortebane. Deretter venter Østerrike på Ullevaal 9. september. Kampene i nasjonsligaen kan gi en ekstra mulighet til å nå VM-sluttspillet om det ikke går veien i den ordinære kvalifiseringen.









