«Drillo» trener hver dag: – Har en kjerring som pusher meg

– Jeg går med staver, da, sier Drillo til NTB som spør ham om hvordan formen er.

Like før Ståle Solbakken skulle presentere sin landslagstropp til kampene i nasjonsligaen mot Kasakhstan og Østerrike, dukket 82-åringen opp med stavene og satte seg på første rad.

– Jeg har en korsrygg som smerter litt hvis jeg går uten staver. Jeg har operert tre ganger i ryggen, det er lenge siden, men jeg merker at korsryggen ikke er som den skulle vært, sier han.

I vinter fikk Drillo operert en hjerteklaff. I et intervju med TV 2 åpnet han opp og fortalte at han hadde vært «veldig syk» i fire måneder.

Trenerpensjonisten tok Norge til to VM på 1990-tallet og sørget for at Norge var helt oppe på 2.-plass på Fifa-rankingen.

«Regner med» TV-jobb

Drillo har alltid vært opptatt av å holde seg i form. Han har også familie rundt seg som hjelper til.

– Jeg går turer hver dag, og så trener jeg litt hver dag. Jeg er flink sånn. Og så har jeg en kjerring som pusher meg, forteller han.

– Jeg har en kjerring og en datter som er flinke til å passe på at jeg ikke slurver, legger han til.

83-åringen har etter trenerkarrieren ofte vært å se på skjermen i forbindelse med Norges landskamper. Det fortsetter trolig, sier han.

– Det regner jeg med. Jeg vet ikke. De pleier å komme og spørre om jeg vil være med.

Geografilekse

Etter Solbakkens uttak kunne den tidligere landslagstreneren fortelle Solbakken flere ting om den kommende destinasjonen Kasakhstan. Blant annet at hovedstaden har endret navn tilbake til Astana etter at den tidligere presidenten Nursultan Nazarbajev, som styrte landet i tre tiår, hadde gitt den navnet etter seg selv: Nur-Sultan.

Kasakhstan er også verdens største land i areal som ikke har kystlinje, kunne Drillo opplyse.

– Jeg vet ikke om jeg kan bruke det til noe, svarte Solbakken til latter fra alle rundt.

Norge møter Kasakhstan borte i nasjonsligaen 6. september. Deretter er det kamp på Ullevaal mot Østerrike 9. september.





