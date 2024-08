Høgmo ferdig i Urawa Red Diamonds

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den japanske klubben bekrefter på sitt nettsted at Høgmo ikke kommer til å lede laget videre. Den norske assistenten Morten Kalvenes er også ferdig i klubben.

Høgmo tok over som trener for Urawa Red Diamonds rundt nyttår og beholdt jobben i kun et drøyt halvår.

Den tidligere norske landslagstreneren forlot dermed jobben i Häcken, klubben han ledet til seriegull i Allsvenskan i 2022 og cupgull i 2023.

I Japan har det gått tråere for Høgmo. Urawa Red Diamonds ligger på 13.-plass etter 26 spilte kamper i den japanske toppdivisjonen. Sist sesong endte klubben på 4.-plass.

De fire siste kampene under Høgmos ledelse ble spilt mot lag som sliter i bunnen av tabellen i den japanske toppdivisjonen, men kampene endte med tre uavgjort og ett tap for Høgmos menn.

Sist laget vant en kamp var den 30. juni, i 3-0-seieren over Jubilo Iwata, som ligger på nedrykksplass.

Den tidligere Bodø/Glimt-stopperen Marius Høibråten spiller for den japanske klubben, men ble kjøpt inn fra Glimt før Høgmo tok over jobben.