Høgmo sliter i Japan – kun to seirer på seks kamper

Onsdag kom en ny nedtur da Urawa røk 1-2 borte mot FC Tokyo. Laget ledet til pause, men mistet grepet tidlig i 2.-omgangen.

– Måten vi slapp inn de to målene på, var ikke bra. Vi skapte sjanser etterpå, men jeg forventer mer av laget, sa Høgmo på pressekonferansen etter nederlaget.

Urawa Red Diamonds har to seirer, to uavgjorte og to tap hittil i ligasesongen. Det skiller fem poeng opp til Machida på tabelltopp.

Søndag får Høgmo muligheten til å slå tilbake. Da kommer bunnplasserte Sagan Tosu på besøk.

I fjor endte Urawa på 4.-plass, og de kvalifiserte seg ikke til den asiatiske mesterligaen. Høgmo ble hentet inn foran seriestarten etter et par suksessrike år i Häcken i Sverige.