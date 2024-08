Simeone forsvarer Alvarez etter målløs debut fra start: – Må gi ham tid

Den tidligere Manchester City-spissen fikk søndag tillit fra start på bekostning av Alexander Sørloth, men den argentinske verdensmesteren klarte ikke å gjøre seg gjeldende i form av mål eller assist i 3-0-seieren mot Girona.

Det synes imidlertid ikke å stresse Atletico-sjef Simeone.

– Vi vet hva Julian er i stand til å gi oss. Vi er nødt til å finne ut hvordan vi skal få fram det beste i ham, om det er som midtspiss, hengende spiss eller på kanten. Det mangler fortsatt en del på det relasjonelle, men det vil komme seg med flere kamper og treninger. Han har akkurat kommet hit, så vi er nødt til å gi ham tid, sa Simeone etter kampslutt.

Også i flere andre posisjoner i Atletico-laget er det tøff kamp om plassene. Søndag scoret Marcos Llorente sesongens andre mål på de to første kampene. Spanjolen har blitt foretrukket foran blant andre verdensmester Nahuel Molina i seriestarten.

– Jeg er veldig glad for at vi har funnet den beste posisjonen for Marcos. Det betyr at Molina er nødt til å ta steg. Vi trenger konkurranse. Llorente vil ikke være i stand til å spille alle kamper, og da er vi avhengig av å ha spillere som kan fylle samme posisjon, sa Simeone om kampen på høyrebacken.

