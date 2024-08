Lillestrøms redningsmann på plass: – Vi har et problem

Nielsen innledet mandagen med å si at han har bra spillere og tror på prosjektet med å redde klubben.

– A-laget sliter. Vi har et problem. Vi mangler poeng. Men det er bare én ting å gjøre med det: Sørge for at vi får opp kvaliteten på trening og kamp, og at vi har troen hver gang. Da trenger vi denne fine, tradisjonelle norske fotballklubben med fans som alltid har satt sitt avtrykk på skandinavisk fotball. Vi trenger alle for å gjøre jobben nå, sa han.

– Fra i dag er det mitt ansvar at vi blir bedre på feltet og i kamp, sa Nielsen.

Ansatt ut året

Nielsen hadde sin første arbeidsdag på Åråsen mandag. Dansken ble ansatt som ny LSK-sjef etter at Robin Asterhed gikk tilbake til rollen som assistenttrener.

– Det eneste som jeg må fokusere på nå, er spillerne her i klubben som trenger alt fra en arm rundt skulderen til enkle retningslinjer på hvordan vi skal spille, sa Nielsen.

Sportssjef Simon Mesfin startet pressekonferansen.

– Vi er i en tabellsituasjon som vi tar svært alvorlig. David har erfaring med disse situasjonene, sa han.

Møter KFUM Oslo

Nielsen har tidligere hatt hovedtreneransvaret i Strømsgodset. I mars tok han over i sjefsstolen i Lyngby etter sparkingen av Magne Hoseth, men ble bare værende i klubben ut sist sesong. Nå fortsetter han karrieren på Romerike.

Andreas Georgson, som var LSK-trener da 2024-sesongen ble sparket i gang, forlot i slutten av juli klubben til fordel for en assistentjobb i Manchester United.

Lillestrøm er inne i en fryktelig periode resultatmessig. Gultrøyene fra Åråsen har ikke vunnet en seriekamp siden 3-1-seieren mot Strømsgodset 13. juni. Samtlige av de fem siste kampene har endt med tap, senest mot Tromsø søndag.

Førstkommende fredag venter KFUM Oslo på bortebane. Drøye to uker senere kommer Rosenborg på besøk til Åråsen.