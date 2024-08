Arsenal endte tapsrekken mot Aston Villa – Trossard-mål på første touch

Før lørdagens oppgjør sto Villa med to strake seire over Arsenal. Forrige sesong vant de 2-0 i London, mens det ble 1-0-seier i Birmingham.

Arsenal endte imidlertid den rekken da Leandro Trossard banket inn seiersmålet med sin første touch på ballen, før Thomas Partey fastsatte resultatet.

Dermed står Arsenal med full pott etter de to første ligakampene denne sesongen. Martin Ødegaard & co. har endt som nummer to i Premier League de to siste sesongene og er sulte på en ligatittel.

Villa fikk en tung start på kampen da Matty Cash måtte av med en skade etter bare 16 minutter. Inn kom Kosta Nedeljkovic.

Vertene fikk en kjempemulighet til å ta ledelsen etter 25 minutter da Ollie Watkins ble spilt alene foran et nærmest åpent mål, men fjorårets poengkonge klarte på klønete vis å sette ballen til venstre for mål.

Ti minutter inn i andre omgang var Villa nok en gang nære å ta ledelsen, men en mesterlig dobbeltredning av David Raya holdt hovedstadsklubben med i kampen om seieren.

– Hvordan Raya reagerer, wow. Han kom fra ingensteds, sa den tidligere Manchester United-profilen Gary Neville på Sky Sports.

Mot spillets gang kunne likevel bortesupporterne slippe jubelen løs da Bukayo Saka spilte opp Trossard, som banket Arsenal i ledelsen med sin første berøring på ballen. Ti minutter senere doblet Partey etter at også han ble spilt opp av gullkalven, Saka.

Martin Ødegaard fikk en kjempesjanse til score Arsenals tredje mål, men han blåste ballen over mål fra cirka tolv meter.

---

FAKTA

Premier League lørdag:

Aston Villa – Arsenal 0-2 (0-0)

Mål: 0-1 Leandro Trossard (67), 0-2 Thomas Partey (77).

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: Amadou Onana, Aston Villa, Declan Rice, Gabriel, Martin Ødegaard, Arsenal.

Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martínez – Matty Cash (Kosta Nedeljkovic fra 15.), Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne (Ian Maatsen fra 75.) – Amadou Onana (Ross Barkley fra 75.), Youri Tielemans – Leon Bailey, Morgan Rogers, John McGinn (Jacob Ramsey fra 64.) – Ollie Watkins (Jhon Durán fra 64.).

Arsenal (4-3-3): David Raya – Ben White, William Saliba, Gabriel, Jurriën Timber (Riccardo Calafiori fra 78.) – Martin Ødegaard, Thomas Partey, Declan Rice – Bukayo Saka (Reiss Nelson fra 87.), Kai Havertz, Gabriel Martinelli (Leandro Trossard fra 65.).

Øvrige kamper lørdag: Brighton – Manchester United 2-1, Crystal Palace – West Ham 0-2, Fulham – Leicester 2-1, Manchester City – Ipswich 4-1, Southampton – Nottingham Forest 0-1, Tottenham – Everton 4-0.

Spilles søndag: Bournemouth – Newcastle, Wolverhampton – Chelsea, Liverpool – Brentford.

---