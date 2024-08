Tidligere toppspiss Bengt Sæternes slutter i NFF – blir trener i danske Brøndby

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er Norges Fotballforbund som bekrefter jobbskiftet til Sæternes fredag.

Sæternes ble ansatt som norsk landslagstrener i 2021.

– Da Brøndby kom på banen ble det vanskelig å ikke bli interessert. Det er en stor klubb med klare ideer om hvordan de skal utvikle seg på kvinnesiden og etablere seg på høyt nivå. Jeg gleder meg og tror at dette vil være en fin reise videre for meg, sier han.

Sæternes tar over Brøndby-jobben umiddelbart, men skal tilbake til NFF for å gjennomføre to samlinger med J16-landslaget i høst.

– Bengt har gjort en særdeles solid jobb for oss som landslagstrener – han har tjent oss og norsk fotball godt. Vi skulle gjerne hatt han med oss videre, men er samtidig veldig glad på hans vegne som får sjansen i en storklubb, sier Heidi Støre, som er fotballforbundets seksjonsleder for aldersbestemte landslag.

– Det er også gledelig å se at våre trenere er så attraktive at toppklubber ønsker dem. Vi takker Bengt for en flott jobb i NFF og ønsker han lykke til videre, legger hun til.

Sæternes tar over en klubb som står med 12 seriegull og 11 cupmesterskap i Danmark.

Som spiller representerte Sæternes en rekke norske klubber som Bodø/Glimt, Brann, Vålerenga og Viking. Han var også utenlandsproff i OB og Brugge.

Som trener har han ledet Egersund og Sandnes Ulf.