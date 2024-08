Fulham-sjefen: Sander Berge ikke klar for å spille fra start lørdag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyste Fulham-manager Marco Silva på pressekonferansen foran kampen fredag.

Han sier at kampen kommer litt for tidlig for Berge, som torsdag ble kjøpt av London-klubben.

Berge gikk også glipp av Burnleys to første kamper i mesterskapsserien før han byttet klubb. Silva avslørte ikke om nordmannen blir med i troppen til hjemmekampen mot Leicester, men sier at han bør kunne spille snart.

– Han er ikke klar for å starte, men i neste uke er han tilgjengelig til begge kampene, sier Silva.

Fulham møter Birmingham borte i ligacupen tirsdag, og deretter venter en ny Premier League-kamp borte mot Ipswich.