TV 2-reporter bytter beite og blir fotballagent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder TV 2 på eget nettsted torsdag.

Keypass drives av Mike Kjølø og Morten Wivestad og representerer fotballstjerner som Alexander Sørloth og Sander Berge. Selskapet har per nå 55 spillere i stallen.

– Vi har jobbet veldig hardt for dette og er storfornøyd med å kunne forsterke laget med Arilas. Han har i mange år vært landets beste fotballjournalist, men vi er overbevist om at han vil bli enda bedre som agent. Arilas er språkmektig, vet hvordan man behandler mennesker og kommer inn med unike ferdigheter og erfaring som utfyller oss. Det er den perfekte signeringen for å fortsette å ta nye steg som selskap, sier Kjølø.

Ould-Saada hadde sin siste arbeidsdag i TV 2 torsdag, og han starter i sin nye jobb 1. oktober.

– Det sitter langt inne å forlate en arbeidsplass og en bransje jeg har levd og åndet for. Det har vært et privilegium å jobbe i TV 2. Da denne ekstraordinære muligheten dukket opp, skjønte jeg fort at jeg ikke kunne takke nei, sier han selv.