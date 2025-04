Hamas-delegasjon på vei til Kairo for nye våpenhvilediskusjoner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi håper møtet vil oppnå reell framgang mot å nå en avtale om å avslutte krigen, stanse aggresjonen og sikre full tilbaketrekking av okkupasjonsstyrkene fra Gaza, sier Hamas-kilden, som uttaler seg anonymt til AFP.

Delegasjonen ledes av Hamas' sjefforhandler Khalil al-Hayya, ifølge kilden.

Hamas har ennå ikke mottatt noe forslag til en våpenhvile, sier kilden, til tross for at israelske medier har antydet at Israel og Egypt har utvekslet utkast som skisserer en mulig avtale om våpenhvile og gisselutveksling.

– Men kontakt og diskusjoner med meklere pågår, legger kilden til.

