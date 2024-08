Ronaldo satte ny Youtube-rekord – nådde én million abonnenter på halvannen time

Ronaldo lanserte onsdag kanalen «UR Ronaldo», og i løpet av lengden på en fotballkamp hadde 39-åringen passert én million abonnenter.

Det har ingen Youtube-kanal klart raskere siden lanseringen i 2005, skriver svenske Espressen.

– Jeg er veldig glad for å endelig kunne bringe prosjektet ut i live. Det er noe jeg har tenkt på lenge, og endelig har vi fått muligheten til å realisere det, sier Ronaldo i en uttalelse ifølge Marca.

I skrivende stund har kanalen 15,3 millioner abonnenter. Flere korte videosnutter er allerede publisert, deriblant av Ronaldo og kjæresten Georginia Rodriguez som svarer på spørsmål om hverandre.

Ronaldo spiller for tiden i saudiarabiske Al-Nassr, men er aller best kjent for å i en årrekke være blant de fremste angrepsspillerne i europeisk fotball. 39-åringen har tidligere spilt for både Manchester United, Real Madrid og Juventus. Ronaldo var en del av den portugisiske EM-troppen i sommer, men klarte ikke å tegne seg på scoringslisten. Portugal røk ut i kvartfinalen mot Frankrike.