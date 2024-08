Manchester City stoppet tapsrekken i Community Shield – slo Manchester United på straffespark

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter at Alejandro Garnacho og Bernardo Silva hadde ordnet 1-1 etter 90 minutter, måtte duellen avgjøres på straffer.

Der tok Manuel Akanji vare på sjansen og satte det avgjørende straffesparket i tverrligger og inn. Den avgjørende missen fra Manchester United kom ved en fæl bom fra Johnny Evans.

Erling Braut Haaland scoret i straffesparkkonkurransen, der Bernardo Silva og Jadon Sancho bommet en straffe hver før missen til Evans.

Community Shield-kampen spilles mellom regjerende ligamester og regjerende FA-cupmester.

City tapte for Leicester i 2021, Liverpool i 2022 og Arsenal i fjor. Lørdag var Oscar Bobb aktiv da City stoppet tapsrekken.

Bobb-assist

Nordmannen skapte flere sjanser og fikk uttelling da Bernardo Silva utlignet helt på tampen av ordinær tid. Målet kom på pasning fra Bobb.

Garnacho sendte Manchester United i ledelsen med ti minutter igjen, men City slo tilbake.

Haaland spilte også fra start for de lyseblå, men han slet med å komme til de største mulighetene.

Jason McAtee var nær scoring for City med sitt stolpeskudd i 1. omgang. Bobb satte opp sjansen.

Sju minutter ut i annen omgang trodde Bruno Fernandes at han hadde sendt United i ledelsen med et praktskudd fra langt hold, men målet ble annullert for offside.

Et kvarter før slutt var det Marcus Rashfords tur til å prøve seg. Avslutningen gikk i stolpen og ut.

Sene scoringer

De siste ti minuttene skulle det ta fyr. Argentineren Garnacho mottok ballen ute på kanten og dro seg inn i banen før han skjøt i nærmeste hjørne. City-keeper Ederson strakte seg så langt han kunne, men rakk ikke bort på den.

City presset i etterkant på for utligning, og de skulle få den. Bobb dro seg ned mot dødlinjen og la ballen inn. Der steg Bernardo Silva til værs og scoret.

Manchester United møter Fulham til Premier League-sesongens åpningskamp førstkommende fredag. City innleder PL-sesongen mot Chelsea to dager senere. De lyseblå har vunnet ligaen de siste fire årene.