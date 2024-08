Marta-løst Brasil fikk revansj mot Spania – møter USA i finalen

På veien til finale har Brasil måttet klare seg uten fotballegenden Marta i både kvart- og semifinalen. 38-åringen ble utvist i 0-2-tapet for nettopp Spania i gruppespillet. Hun prøvde å klarere en corner, men sparket Olga Carmona i hodet. Kampens norske dommer Espen Eskås sto rett ved og dro uten å nøle opp det røde kortet.

Marta ble ilagt to kampers utestengelse. Sammen med Brasils OL-komité og fotballforbund gikk hun til CAS med bønn om å sette ned karantenen til en kamp. Saken ble hastebehandlet tirsdag og endte med avslag.

Nå har imidlertid Brasil tatt seg forbi både Frankrike og Spania uten veteranen, som er spilleklar igjen i finalen. Tirsdagens triumf var av det imponerende slaget.

Spanjolene fikk seg en real kalddusj da de havnet under etter et absurd selvmål. Kun fem minutter var passert da målvakt Cata Coll skjøt et utspill rett i lagvenninne Irene Paredes, som ikke kunne hindre at ballen gikk i mål.

På overtid i den første omgangen ekspederte Gabi Portilho et godt slått innlegg i nettmaskene til 2-0.

Vondt ble til verre for Spania da Adriana sørget for 3-0 med pannebrasken snaue tjue minutter før slutt. Spanjolene reduserte ved Salma Paralluelo med snaue seks minutter igjen, men like etter at klokken passerte 90 minutter satte Kerolin spikeren i kista til 4-1.

Paralluello scoret igjen i det 12. av de 20 overtidsminuttene som ble spilt i Marseille, men det var bare et trøstemål.

Spania vant fotball-VM i fjor.

