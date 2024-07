RBK-spiss Sæter linkes til Molde

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nettavisen omtalte interessen først. Senere kom også NRK og VG med de samme opplysningene.

Molde har vært på spissjakt denne sommeren, og nå skal blåtrøyene ha rettet blikket mot RBKs Sæter.

– Nå ble jeg satt litt utpå her. Jeg vil ikke kommentere det. I fotball kan alt skje, og hvis Rosenborg vil selge, blir det en ny sak. Det har jeg ikke gitt uttrykk for at jeg har lyst til ennå. Derfor er det heldigvis ikke mitt bord, sier Sæter til Adresseavisen.

Trøndernes hovedtrener Alfred Johansson ønsker ikke å kommentere ryktene. Erling Moe sier følgende til Romsdals Budstikke:

– Vi prater ikke om andre spillere, men jeg skjønner jo at de beste spissene i landet blir linket hit. Det har de fleste blitt nå, så da er det helt naturlig at det skjer med Sæter også. Det er ikke noe større sannhet i dette enn det som ryktes. Vi har ikke hatt kontakt, så det er ikke noe som står på tapetet nå.

Rosenborg er nummer elleve i Eliteserien etter halvspilt sesong, ti poeng bak Molde på 4.-plass.